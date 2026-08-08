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Eesti sõudjad tulid U-19 maailmameistriteks

Sõudmine
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Endrik Hansen (Pärnu SK Kalev) ja Riko Raimond Kubja (SAK Tartu)
Endrik Hansen (Pärnu SK Kalev) ja Riko Raimond Kubja (SAK Tartu) Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Bulgaarias Plovdivis peetavatel sõudmise U-19 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel teenisid Endrik Hansen ja Riko Raimond Kubja paarisaerulisel kahepaadil maailmameistritiitli. Viimane kuldmedal U-19 MM-ilt võideti Eestile 20 aastat tagasi.

Eesti kahepaat kindlustas neljapäeva hommikul toimunud eelsõidust koha aegade võrdluses veerandfinaalis, sealt jõuti edukalt edasi reedesesse poolfinaali.

Poolfinaalis teenisid eestlased Sloveenia ja Suurbritannia paaride järel kolmanda koha (6.33,39). Võitjaks tulnud Sloveeniale kaotasid nad veidi vähem kui kahe sekundiga.

Finaalis näitas Eesti kahepaat head minekut ja teenis võidu ajaga 06.18,60. Teise koha sai Suurbritannia (06.19,23) ning kolmanda koha saavutas neutraalsete sportlaste kahepaat (06.19,57). Neile järgnesid Türgi, Sloveenia ja Uus-Meremaa. 

17-aastaste eestlaste võidetud kuld on Eesti sõudmise jaoks märgilise tähendusega  – viimati võitsid eestlased U-19 maailmameistrivõistlustel kulla 20 aastat tagasi, kui 2006. aastal tulid paarisaerulisel kahepaadil maailmameistriteks Kaisa Pajusalu ja Jevgenia Rõndina.

Endrik Hanseni sõnul oli finaal raske, kuid eestlaste tugev lõpuspurt tõi neile otsustava edu. 

"Sõit oli raske, aga lõpuspurt oli see, mis päästis. Juba 500 meetri peal vaatasime, et on täitsa tehtav ja kilomeetri peal oli tunne, et oleme suures mängus. Viimased 200 meetrit tuli lihtsalt kõik välja panna," lausus Hansen.

Riko Raimond Kubja sõnul oli finaalisõit täis kannatusi.

"Sõit oli juba algusest ränkraske: lihtsalt kannatasime ja kannatasime. Viimasel 250 meetril tuli kogu energia kuidagi ringiga tagasi ja sain kõik, mis veel sees oli, välja panna," rääkis Kubja.

Eestlased jõudsid kullani äärmiselt tihedas konkurentsis. Nende paadiklassis oli stardis koguni 33 paatkonda.

"Terve võistlus oli üks paras katsumus. Kõigepealt neile harjumatu temperatuur – kõige kuumematel päevadel oli siin 38 kraadi. Seega ilm oli esimene vastane. Aga kõik sõidud olid ka väga karmid. Esimeses sõidus tegime päeva kolmanda aja, kuid isegi siis ei teadnud, kas 33 paadi konkurentsis 24 parema hulka pääseme. Järgmises sõidus näitasid poisid päeva teist aega," rääkis treener Matti Killing.

Treeneri sõnul sattusid eestlased kogu võistluse vältel väga tugevasse konkurentsi.

"Ühes sõidus olid koos Euroopa meister ja pronks ning keegi pidi välja jääma. Euroopa meister Itaalia näiteks edasi ei saanud. Kõik sõidud olid karmid ja poisid kallutasid need enda kasuks. 

Ühepaadil võistlev Karl Varik sõitis enda sõidus välja neljanda aja (07.01,22), millega jäi esimesena välja A-finaalist. Esimesena lõpetas Norra (06.53,04), teisena Saksamaa ning kolmandana Šveitsi ühepaat. Eestlane jätkab võistlemist B-finaalis. 

Toimetaja: Lisette Holst

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