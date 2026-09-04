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FIFA süüdistab Euroopa jalgpalliliitu Infantino laimamises

Jalgpall
Gianni Infantino
Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) süüdistab kohtutaotlustes Euroopa jalgpalliliitu (UEFA) laimukampaanias FIFA juhtkonna ja presidendi Gianni Infantino vastu.

UEFA esitas eelmisel nädalal USA kohtule dokumendid, et saada tõendeid plaanist müüa osalus MM-iga seotud õigustes USA investeerimisfondile, mida juhib Joshua Kushner. Pärast Infantino vastuolulist ideed on Euroopa ja ka teiste maailmajagude alaliidud FIFA-t ja selle presidendile avaldanud umbusaldust, mis on eriti oluline enne järgmisel kevadel toimuvaid presidendivalimisi.

BBC kirjutas, et FIFA on esitanud samale kohtule taotluse UEFA nõue tagasi lükata. FIFA argumenteerib, et eurooplaste nõudmine on põhimõtteliselt vigane ning puudujääkidega. FIFA kirjutas kohtule, et erainvesteeringu kaasamine oli ainult ettepanek, mis oleks vajanud piirkondlike alaliitude kooskõlastust.

"Selle asemel, et demokraatlikus protsessis osaleda, koostas UEFA pressiteate, mis algatas nädalate pikkuse laimukampaania FIFA ja selle juhtkonna vastu," kirjutas maailma jalgpalli katusorganisatsioon.

FIFA väidab, et Euroopa alaliit ei taha anda väiksematele jalgpalliriikidele võimalust areneda. "Kui jalgpall arengumaades tugevneb, suureneb ka rahvusvaheline konkurents. See omakorda vähendab UEFA osa turust ja toob suurturniiridele suuremat konkurentsi," kirjutas FIFA oma taotluses USA kohtule.

"FFE (FIFA Forward Enterprise - toim) lubaks väiksematel jalgpalliriikidel oma mängu arendada. Mängijad valiksid teiste koondiste asemel oma päritolumaa esindamise ning välisliigade asemel koduses liigas mängimise," lisas FIFA.

FIFA esialgne idee oli luua ettevõte nimega FIFA Forward Enterprise, mis korraldanuks nii meeste maailmameistrivõistlusi kui ka klubide MM-i. Tütarettevõtte väärtuseks hinnati 20 miljardit USA dollarit, millest 20 protsenti oleks müüdud välisinvestoritele. UEFA ja teiste maailmajagude vastus oli konkreetne ning FIFA-t süüdistati "jalgpalli hingega äritsemises". Eurooplased arutasid ka maailmameistrivõistluste boikotti ning ähvardas laiendada Rahvuste Liigat tulevikus ka Euroopa-välistele koondistele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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