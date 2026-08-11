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Trump: Infantino FIFA presidendi kohalt eemaldamine oleks kohutav viga

Jalgpall
Gianni Infantino ja Donald Trump
Gianni Infantino ja Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

USA president Donald Trump astus FIFA presidendi Gianni Infantino kaitseks välja, öeldes, et tema FIFA presidendi kohalt eemaldamine oleks organisatsioonile kohutav viga.

"FIFA teeks kohutava vea, kui nad mingil põhjusel üldse kaaluksid president Gianni Infantino asendamist," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Trumpi hinnangul on Infantino teinud FIFA presidendina suurepärast tööd ning tema juhtimisel toimunud maailmameistrivõistlused olid erakordselt edukad.

"Ta on fantastiline, olles just juhtinud neljakordselt edukaimat maailmameistrivõistlust. Kui ta lahkub, ei ole see enam kunagi nii edukas ega tulus," kirjutas Trump.

Trumpi sõnavõtt tuli ajal, mil Infantinole avaldatakse FIFA sees järjest suuremat survet. UEFA, Aasia Jalgpalliliit ja CONCACAF kritiseerisid hiljuti FIFA presidenti teravalt seoses nüüdseks hüljatud plaaniga asutada Fifa Forward Enterprise (FFE). Organisatsioonid süüdistasid Infantinot usalduse rikkumises ning nõudsid juhtunu sõltumatut uurimist.

FFE plaani kohaselt oleks loodud uus ettevõte, mis hakkaks haldama FIFA võistluste, sealhulgas maailmameistrivõistluste, äri- ja piletimüügiõigusi. Plaani järgi oleks kuni 21 protsenti uuest ettevõttest müüdud erainvestoritele ning investoritelt sooviti kaasata kuni 4,2 miljardit dollarit.

Trumpi sõnavõtt on esimene kord, kui ta on pärast FFE plaanide avalikuks tulekut 28. juulil Infantino kaitseks avalikult välja astunud. Juuli lõpus ütles Trump, et ta ei ole Infantinoga FFE plaanidest rääkinud.

FFE kavandatava investorite grupi juhtrolli oodati USA riskikapitalifirmalt Thrive Capital, mille asutas Joshua Kushner, kes on Trumpi väimehe Jared Kushneri vend.

Infantino on sattunud tugeva surve alla, kuid tema toetajaskond FIFA liikmesliitude seas on endiselt suur. UEFA, AFC ja CONCACAF-i avalik vastasseis on aga toonud FIFA juhtimises esile sügava lõhe.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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