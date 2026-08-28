UEFA tahab Infantino vastu kriminaalasja algatada

UEFA on väidetavalt võtnud sihiks koguda USA kohtute kaudu tõendeid, et algatada kriminaalmenetlus FIFA presidendi Gianni Infantino vastu.

Meedia andmetel esitatakse kaebus Infantino vastu esitatakse Šveitsis, kus asub FIFA peakorter.

Teadete kohaselt on UEFA juba esitanud dokumendid Manhattani kohtule, et saada tõendeid plaanist müüa osalus MM-iga seotud õigustes USA investeerimisfondile, mida juhib Joshua Kushner.

Kohtudokumentide kohaselt väidab UEFA, et 20-protsendilise osaluse hindamine 4,2 miljardile dollarile oli äärmiselt madal ning nõuetekohast väärtuse hindamist ei viidud kunagi läbi. Infantino plaan, mis nägi ette FIFA kommertsüritusi haldava tütarettevõtte loomist, jäeti kõrvale pärast liikmesliitude vastuseisu.

ESPN teatas, et kaebuses võidakse nimetada ka teisi FIFA ametnikke ning süüdistada neid Šveitsi kriminaalkoodeksi alusel finantsalases väärjuhtimises.

UEFA on nõudnud Infantino tagasiastumist, nagu on teinud ka CONCACAF ja AFC. CONCACAF haldab Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi mere piirkonda, AFC aga kogu Aasiat.

"Kui praegune FIFA president peaks siiski taotlema uut mandaati, ühendab UEFA jõud oma partnerorganisatsioonidega, et tagada see, et liikmesliitudele pakutaks usaldusväärset alternatiivi," teatas UEFA.

"FIFA reservides on praegu miljardeid dollareid. See raha kuulub liikmesliitudele. Seetõttu tekib küsimus, miks pidas FIFA president vajalikuks kaasata arengurahastuse suurendamiseks väliseid investoreid."