Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

Septembris Budapestis esimest korda toimuv Ultimate Championship erineb tavapärastest kergejõustiku tiitlivõistlustest mitmel moel. Korraldajad lubavad uuendusi nii võistluse ülesehituses, teleülekannetes kui ka sportlaste ja pealtvaatajate kogemuses.

11.–13. septembrini peetava võistluse eesmärk on Maailma Kergejõustiku presidendi Sebastian Coe sõnul näidata ala uues võtmes ja tuua fännid sportlastele lähemale.

Teleülekannetes kasutatakse uut graafikat, liitreaalsuse lahendusi ning esimest korda kuvatakse ka võidutõenäosusi ja ennustusi, mida uuendatakse võistluse ajal reaalajas.

Ka võistluspäevad on üles ehitatud teisiti. Kolme päeva jooksul peetakse kolm õhtust võistlussessiooni ning võimaluse korral toimub korraga vaid üks väljakuala. Nii saavad staadionil olevad pealtvaatajad kui ka televaatajad keskenduda ühele võistlusele korraga.

Korraldajad muudavad ka staadioni ilmet. Väljaku keskosa kujundatakse mustaks, et võistlusalad rohkem silma paistaksid. Sportlaste tutvustamisel kasutatakse valgus- ja heliefekte ning võistluse ajal tehakse staadionilt otseintervjuusid.

Sportlaste jaoks algab võistlus juba päev varem. 10. septembril toimub eraldi programm, kuhu kuuluvad pressikonverents, punase vaiba üritus, meediapäev ja kohtumised fännidega.

Tavapäraste medalite asemel saavad võitjad erilise trofee ning kõik osalejad mälestuseseme. Samuti on võistlusel kergejõustiku ajaloo suurim auhinnafond – kokku jagatakse sportlaste vahel 10 miljonit dollarit ning auhinnaraha saavad kõik osalejad.

Lisaks tuleb kasutusele uus mobiilirakendus, kust saab jälgida tulemusi, vaadata videoid, lugeda sportlaste lugusid ja osaleda ennustusmängudes. Korraldajate sõnul aitab see tuua fännid võistlusele veelgi lähemale.