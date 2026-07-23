X!

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

Kergejõustik
Korraldajate avaldatud visualiseering Ultimate Championshipi staadionist.
Korraldajate avaldatud visualiseering Ultimate Championshipi staadionist. Autor/allikas: World Athletics
Kergejõustik

Septembris Budapestis esimest korda toimuv Ultimate Championship erineb tavapärastest kergejõustiku tiitlivõistlustest mitmel moel. Korraldajad lubavad uuendusi nii võistluse ülesehituses, teleülekannetes kui ka sportlaste ja pealtvaatajate kogemuses.

11.–13. septembrini peetava võistluse eesmärk on Maailma Kergejõustiku presidendi Sebastian Coe sõnul näidata ala uues võtmes ja tuua fännid sportlastele lähemale.

Teleülekannetes kasutatakse uut graafikat, liitreaalsuse lahendusi ning esimest korda kuvatakse ka võidutõenäosusi ja ennustusi, mida uuendatakse võistluse ajal reaalajas.

Ka võistluspäevad on üles ehitatud teisiti. Kolme päeva jooksul peetakse kolm õhtust võistlussessiooni ning võimaluse korral toimub korraga vaid üks väljakuala. Nii saavad staadionil olevad pealtvaatajad kui ka televaatajad keskenduda ühele võistlusele korraga.

Korraldajad muudavad ka staadioni ilmet. Väljaku keskosa kujundatakse mustaks, et võistlusalad rohkem silma paistaksid. Sportlaste tutvustamisel kasutatakse valgus- ja heliefekte ning võistluse ajal tehakse staadionilt otseintervjuusid.

Sportlaste jaoks algab võistlus juba päev varem. 10. septembril toimub eraldi programm, kuhu kuuluvad pressikonverents, punase vaiba üritus, meediapäev ja kohtumised fännidega.

Tavapäraste medalite asemel saavad võitjad erilise trofee ning kõik osalejad mälestuseseme. Samuti on võistlusel kergejõustiku ajaloo suurim auhinnafond – kokku jagatakse sportlaste vahel 10 miljonit dollarit ning auhinnaraha saavad kõik osalejad.

Lisaks tuleb kasutusele uus mobiilirakendus, kust saab jälgida tulemusi, vaadata videoid, lugeda sportlaste lugusid ja osaleda ennustusmängudes. Korraldajate sõnul aitab see tuua fännid võistlusele veelgi lähemale.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Kergejõustiku uudised

16:56

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

05:03

Enn Selliku nimelisel staadionil selgusid maratonivõitjad

22.07

Apri nihutas taas Eesti U-20 rekordit teivashüppes

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

20.07

Noor tõkkejooksja purustas 43 aastat püsinud rekordi

19.07

Eesti kümnevõistleja võitis U-18 EM-il hõbemedali

19.07

Duplantis: võib-olla peame tegema lisauuringuid

19.07

Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos

19.07

Uus maailmarekordi omanik Kerr: usun, et suudan joosta veelgi kiiremini

18.07

Metsmaker on U-18 EM-il esimese päeva järel neljas

18.07

Hambidge jooksis Soomes taas Eesti rekordi

18.07

Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

18.07

Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

18.07

Henri Apri uuendas kaks korda Eesti U-20 rekordit teivashüppes

18.07

Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

18.07

Hodgkinson loodab Londoni Teemantliigal võidulainele naasta

18.07

Itaalia sprinditalent püstitas U-18 EM-il Euroopa rekordi

18.07

Eesti noored jätkasid U-18 EM-i isiklike rekordite ja finaalikohtadega

17.07

Normak: praeguse seisuga sõidab EM-ile 13 sportlast, aga on veel üritajaid

17.07

Jõgeval võisteldakse sada aastat tagasi olümpial olnud kergejõustikualal

sport.err.ee uudised

16:56

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

16:21

Pärnus algab Baltikumi suurim malefestival

15:47

Tammekaga liitus poolkaitsja Armeenia esiliigast

15:11

MM-i parim mängija võib vigastuse tõttu taas pikalt eemale jääda

14:31

Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

13:52

Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

13:19

Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

12:36

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

12:01

Barcelona uueks peatreeneriks saab Sloveenia koondise peatreener

10:56

Miami Inter sattus pärast Casemiroga lepingu sõlmimist uurimise alla

10:26

Lucas Leok saavutas Inglismaal 11. koha

09:53

Priinits ja Tafenau jõudsid MM-il põhitabelisse

09:21

Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

08:49

Lajal jõudis Bloomfield Hillsis veerandfinaali

08:12

Hein hoidis Werderi värava puhtana

05:03

Enn Selliku nimelisel staadionil selgusid maratonivõitjad

22.07

Kuivonen ja Jürgenson piirdusid Hiinas kvalifikatsiooniga

22.07

U-20 käsipallikoondis täitis EM-il eesmärgi: hõbe oli sihikindla töö vili

22.07

Aktiivsust üles näidanud Lohk oli lähedal esikolmikukohale

22.07

ETV spordisaade, 22. juuli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo