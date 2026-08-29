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Bayern lõi hooaja avamängus Stuttgartile viis väravat

Jalgpall
Müncheni Bayern
Müncheni Bayern Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Maximilian Koch
Jalgpall

35-kordne Saksamaa jalgpallimeister Müncheni Bayern alustas tänavust Bundesliga hooaega võimsa võiduga, kui alistas koduväljakul Stuttgarti 5:1.

Bayern alustas väravatega 21. minutil, kui prantslane Dayot Upamecano Joshua Kimmichi nurgalöögi peaga väravasse suunas. Poolajapausile mindigi võõrustaja 1:0 eduseisul, kuid 52. minutil jõudis Stuttgart viigini, kui Josha Vagnoman lõi nurgalöögi järel tekkinud segaduses palli väravasse.

See äratas aga Bayerni üles ning juba kolm minutit hiljem pääses Michael Olise külaliste kaitseliini taha ja prantslane taastas eduseisu. Sellest omakorda kaks minutit hiljem lõi Stuttgarti värava autor Vagnoman koleda omavärava. 63. minutil jõudis Olise veel korra tabamuseni, aga VAR-iga konsulteerimise järel määrati prantslane siiski suluseisu.

Bayern kontrollis seejärel mängu edasi ning 82. minutil Aleksandar Pavlovic lõpetas Aleksandar Pavlovic suurepärase kontrarünnaku. Üleminutitel pääses veel jooksma Luis Diaz, kes vormistas Bayernile 75 000 pealtvaataja ees kindla 5:1 võidu.

Saksamaa kõrgliiga jätkub laupäeval, kui peetakse kuus mängu. Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein ja Bremeni Werder alustavad hooaega pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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