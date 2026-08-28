Hein alustab Bundesliga hooaega Werderi esiväravavahina

Soccernet.ee kirjutab, et Werderi peatreener Daniel Thioune kinnitas enne pühapäevast võõrsilmängu Freiburgiga, et Hein on lihasprobleemist taastunud ja seisab avavoorus postide vahel.

Hein jättis vigastuse tõttu vahele Werderi viimase hooajaeelse treeningmängu Auxerre'i vastu ning Saksamaa karikavõistluste avaringi kohtumise Lünebergi Hansaga.

Karikamängu, mille Werder võitis 3:0, pidi Hein taastumise tõttu vaatama kodust televiisorist.

24-aastane väravavaht ütles Werderi kodulehele, et ootab uut liigahooaega põnevusega ning loodab pühapäeval meeskonnaga tugeva tulemuse saavutada.

Hein kiitis ka Werderi väravavahtide gruppi, kuhu kuulub sel suvel klubiga liitunud Alex Schlager, ning meenutas endist meeskonnakaaslast Mio Backhausi, kes siirdus talvel Freiburgi.

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