Mbappe lõi kaks väravat ja Prantsusmaa sai MM-i avamängus kindla võidu

Kahel viimasel MM-il finaali pääsenud Prantsusmaa alustas tänavust finaalturniiri võidukalt, kui oli oma avamatšis 3:1 üle Senegalist.

MM-finaalturniirile ühe soosikuna lennanud Prantsusmaa avapoolaeg oli kahvatu, kuulsaid ründajaid eesotsas Kylian Mbappega üsna vähe näha ning ohtlikke võimalusi sisuliselt ei loodudki. Heast küljest pidi end hoopis näitama keskkaitsja Dayot Upamecano, kes maadles kõvasti Senegali ründajatega.

Avapoolaja keskel sai Senegal mängu üle täieliku kontrolli ja dirigeeris väljakul toimuvat, aga oma kaks suurt võimalust jäeti kasutamata: esmalt lõi kiirrünnakusse jooksnud Nicolas Jackson 25. minutil posti ning 45+6. minutil pääses Ismaila Sarr kuuelt meetrilt vabalt löögile, aga saatis palli üle värava.

Vaheajal ütles Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps oma hoolealustele ilmselt paar krõbedamat sõna, sest meeskond naasis väljakule sootuks teise hingamisega. Sel hooajal säranud Müncheni Bayerni ründemängija Michael Olise jagas suurepäraseid sööte ning üks neist leidis 66. minutil viiekastijoonel Mbappe, kes saatis palli ühe puutega väravasse.

Avavärav vabastas Prantsusmaa mängijaid veelgi ja seejärel nähti soosikutele kohast mängu. Senegali puurivaht Edouard Mendy pidi tegema mitu head tõrjet, aga 82. minutil andis Adrien Rabiot väga hea läbisöödu ning vaid paar minutit varem väljakule pääsenud Bradley Barcola lahendas üks-üks rünnaku Prantsusmaa 2:0 eduseisuks.

Päris mängu lõpus löödi lühikese ajaga kaks väravat: esmalt pani alles 18-aastane PSG ründaja Ibrahim Mbaye 90+5. minutil Prantsusmaa kaitsjad osavalt murule ning põrutas palli värava ristnurka, aga Mbappe ei lasknud teisel pool väljakut Senegali rõõmupeol kaua kesta, sest tema kauglöök enam kui 20 meetrilt lendas Mendy jaoks püüdmatult võrku.

Prantsusmaa alustas seega turniiri 3:1 võiduga ja läheb nädala pärast oma teises kohtumises vastamisi Iraagiga. Alagrupiturniir lõppeb prantslaste jaoks 26. juunil mänguga Norra vastu.

Enne mängu:

2002. aastal alustas Prantsusmaa MM-i tiitlikaitsjana just Senegali vastu, aga Aafrika koondis sepistas toona turniiri avamängus suurüllatuse ja võitis Papa Bouba Diopi väravast 1:0. Ka ülejäänud turniir on prantslastel siiani hästi meeles, ent mitte rõõmsatel põhjustel, sest vaatamata staaridest kubisenud koosseisul jäidki neil väravad löömata ja koju mindi saba jalge vahel.

Taaskord sõitis kahel eelmisel MM-il finaali jõudnud Prantsusmaa turniirile ühe suursoosikuna, kaks viimast Meistrite liiga finaali võitnud Pariisi Saint-Germaini koosseisust on meeskonnas kuus mängijat ning ründeliin eesotsas Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ja Michael Olisega kindlasti üks võimsamaid, mida koondisejalgpallis kunagi nähtud.

Sellegipoolest võib Senegal tunda, et nad on võimelised veerand sajandi eest juhtunut kordama. Alles üle-eelmisel nädalal kaotas Prantsusmaa kontrollmängus 1:2 Elevandiluurannikule; Senegal krooniti aasta alguses palju kirgi kütnud turniiril Aafrika meistriks, enne kui neilt tiitel läbi bürokraatia ära võeti.

Lisaks neile kuuluvad MM-finaalturniiril I-alagruppi Iraak ja Norra, kes panevad omavahelises kohtumises palli mängu Eesti aja järgi tund pärast südaööd.