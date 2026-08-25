Arnover jätkab kiirendusspordi EM-i liidrina

Andres Arnover jõudis kiirendusspordi Euroopa meistrivõistluste kolmandal etapil Saksamaal Hockenheimringil finaali ja on enne viimast etappi Pro Modified klassis sarja liider.

Finaal jäi Saksamaal sõitmata, sest Hockenheimi mürapiirang jõudis varasemalt rakenduda. Nimelt lekkis enne finaali rajale õli, selle koristamisele kulus aega ja võistlus kuulutati mürakeelu tõttu lõppenuks täpselt sellises faasis nagu ta parasjagu oli. Pro Modifiedi puhul olid sõidetud poolfinaalid, vahendab autosport.ee.

Arnover alustas võistlust kindla peale sõitudega kvalifikatsioonis, mis andsid viienda tulemuse. "Plaan oli kvalifikatsioonides riske mitte võtta," rääkis veerandmiilile stabiilselt 5,8-sekundilisi aegu sõitnud Arnover. "Ilm oli vahelduv. Esimeses kvalifikatsioonis tuli raja lõpuosas isegi vihmapiisku ja pidin veidi gaasi järele laskma."

Hockenheimi raja eripäraks on teatav ebatasasus üleminekul puhtalt kiirendusrajaks mõeldud osalt ringrajale. "Üleminek on umbes 300 meetri peal, auto teeb kerge hüppe selles kohas. Minu auto kiirus on selles punktis umbes 350 km/h ja kahtlemata tuleb ebatasasusega arvestada," ütles Arnover. "Muutsime auto seadistuse agressiivsemaks ja see õigustas end," rääkis Arnover. "Just sõidu algusfaasi seadistasime võimsust juurde."

Liidrina on Arnover kogunud kolme etapiga 342 punkti, soomlane Jere Rantaniemi on teine 321 ja Rusanes kolmas 263 punktiga.

Euroopa meistrivõistluste viimane, neljas etapp sõidetakse 10.-13. septembrini Suurbritannias Santa Podi rajal. "Läheme nädal varem kohale, et auto seadistus paika häälestada. Sihiks on muidugi Euroopa meistritiitli võit," lisas Arnover.