Arnover kiirendas ekstreemses kuumuses peetud EM-etapil esimeseks

Andres Arnover võitis Inglismaal Santa Podis toimunud kiirendusspordi Euroopa meistrivõistluste avaetapi klassis Pro Modified. Võistlusel oli õhutemperatuur 36 kraadi ringis, mis pani tõsiselt proovile sõitja, tiimi ja tehnika.

Finaalis alistas Arnover mitmekordse Suurbritannia meistri Andy Robinsoni. Seejuures purunes finišijoonel Arnoveri ligikaudu 3500 hobujõudu arendava Ford Mustangi käigukasti turbiin. "Arvan, et Andy mängis minuga taktikamängu, lasi mul liikuda starti ja seal pikalt oodata. See tõi kaasa käigukasti ülekuumenemise, aga õnneks sain siiski sõidu lõpuni teha," vahendab autosport.ee eestlase sõnu.

Robinson tegi seejuures napi valestardi. Arnoveri aeg finaalis oli 5,9422 sekundit ja kiirus 397,298 km/h.

"Kogu nädalavahetus oli kogu tiimile väga raske. Muutunud reeglid tähendasid, et pidime palju päeva nägema seadistusega, uute rehvide-velgedega ja väiksemate turbodega lihtsalt ei olnud piisavalt kogemust. Lisaks mõjutas kõrge õhutemperatuur mootori tööd ning rehvide haardevõimet. Parema pidamise saavutamiseks kasutasime näiteks ballasti," rääkis Arnover.

Kogu tiim pidi töötama auto kallal äärmuslikes tingimustes. "Näiteks jäi poolfinaali ja finaali vahele umbes tund. Auto tuli valmis panna oludes, kus see oli eelmisest sõidust kuum ja leitsakus jahtuda ei jõudnudki. Müts maha kogu tiimi ees – nad tegid ära väga suure töö väga keerulistes tingimustes. Tänan ka kogenud Brandon Stroudi ja Andreas Arturssoni, kes aitasid distantsilt õige seadistuse leidmisel," sõnas Arnover.

Kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused jätkuvad 6.-9. augustini Rootsis toimuva teise etapiga.