X!

Arnover kiirendas ekstreemses kuumuses peetud EM-etapil esimeseks

Autosport
Andres Arnover
Andres Arnover Autor/allikas: Kettil Rautio
Autosport

Andres Arnover võitis Inglismaal Santa Podis toimunud kiirendusspordi Euroopa meistrivõistluste avaetapi klassis Pro Modified. Võistlusel oli õhutemperatuur 36 kraadi ringis, mis pani tõsiselt proovile sõitja, tiimi ja tehnika.

Finaalis alistas Arnover mitmekordse Suurbritannia meistri Andy Robinsoni. Seejuures purunes finišijoonel Arnoveri ligikaudu 3500 hobujõudu arendava Ford Mustangi käigukasti turbiin. "Arvan, et Andy mängis minuga taktikamängu, lasi mul liikuda starti ja seal pikalt oodata. See tõi kaasa käigukasti ülekuumenemise, aga õnneks sain siiski sõidu lõpuni teha," vahendab autosport.ee eestlase sõnu.

Robinson tegi seejuures napi valestardi. Arnoveri aeg finaalis oli 5,9422 sekundit ja kiirus 397,298 km/h.

"Kogu nädalavahetus oli kogu tiimile väga raske. Muutunud reeglid tähendasid, et pidime palju päeva nägema seadistusega, uute rehvide-velgedega ja väiksemate turbodega lihtsalt ei olnud piisavalt kogemust. Lisaks mõjutas kõrge õhutemperatuur mootori tööd ning rehvide haardevõimet. Parema pidamise saavutamiseks kasutasime näiteks ballasti," rääkis Arnover.

Kogu tiim pidi töötama auto kallal äärmuslikes tingimustes. "Näiteks jäi poolfinaali ja finaali vahele umbes tund. Auto tuli valmis panna oludes, kus see oli eelmisest sõidust kuum ja leitsakus jahtuda ei jõudnudki. Müts maha kogu tiimi ees – nad tegid ära väga suure töö väga keerulistes tingimustes. Tänan ka kogenud Brandon Stroudi ja Andreas Arturssoni, kes aitasid distantsilt õige seadistuse leidmisel," sõnas Arnover.

Kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused jätkuvad 6.-9. augustini Rootsis toimuva teise etapiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

26.05

Drelli koduklubi vormistas mai alguses pooleli jäetud mängus võidu

26.05

Arnover kiirendas ekstreemses kuumuses peetud EM-etapil esimeseks

26.05

Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

26.05

ETV spordisaade, 26. mai

26.05

Itaalia võiduvärava löönud talent täitis lapsepõlve unistuse

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

26.05

Teatejooksude Eesti meistrivõistlused kujunesid rekordiliseks

26.05

Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

26.05

Liidrisärgis Vingegaard ületas finišijoone uhkes üksinduses

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

26.05

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

26.05

Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

26.05

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

25.05

Pippi Lotta Enok loobus Götzise mitmevõistlusest

25.05

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo