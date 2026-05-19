Kiirendusspordi EM-iks valmistuv Andres Arnover võidutses Inglismaal

Andres Arnover
Käesoleval nädalal Inglismaal Santa Podis algavateks kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Andres Arnover võitis samal rajal peetud võistluse Doorslammer.

Arnover alistas finaalis kuuekordse Briti meistri Andy Robinsoni, sõites veerandmiilil ajaks 5,7376 sekundit (416,82 km/h), vahendab autosport.ee. "Kokkuvõttes olen võistlusega väga rahul, mõningad tehnilised mured olid, kuid need lahendasime ja saime EM-i eel vajalikke kogemusi," rääkis Arnover. "Suur tänu kogu tiimile ja kõigile teistele, kes kaasa aitasid!"

Talvel läbis Arnoveri Pro Mod klassi auto põhjaliku hoolduse ja remondi. "Terve auto võtsime talvel lahti ja käisime kõik sõlmed üle," lausus Arnover. "Rahvusvaheline Autoliit (FIA) muutis 2026. aasta hooajaks reegleid ja olime sunnitud minema väiksemate, 88 mm turbode peale. Õnneks tuli meile appi juba aastaid hea sponsor olnud Precision Turbo & Engine, kes vahetas 91 mm tiivikud 88 mm vastu ning tegi täisvärskenduse turbodele."

Arnover mainis, et uus reegel võib anda mõningase eelise mahtkompressoriga autodele: "Siiski ei ole see teema, mille üle kurtma hakata. Töötame oma auto seadistusega ja sihiks on ikka Euroopa meistritiitel, ehkki hooaeg ei tule kindlasti lihtne."

Enne Euroopa meistrivõistluste avaetappi laupäevast, 23. maist kuni esmaspäeva, 25. maini osaleb Arnover veel neljapäeval ja reedel Inglismaal Carl Cox sarja võistlusel. "Meie fookus on auto häälestamisel ja eriline rõhk on esimese 200 meetri läbimisel," sõnas ta.

Euroopa meistrivõistlused koosnevad neljast etapist. Eeloleval nädalavahetusel Inglismaal toimuvale võistlusele järgnevad etapid 6.-9. augustini Rootsis ja 21.-23. augustini Saksamaal. Sari lõpeb 10.-13. septembrini Inglismaal peetava võistlusega.

Toimetaja: Maarja Värv

