Endine maailmameister ei pruugi pärast südameseiskumist enam kunagi joosta

Endine 1500 meetri jooksu maailmameister ja olümpiamedalist Jenny Simpson avaldas, et tema tippsportlasekarjäär on tõenäoliselt lõppenud. 39-aastane ameeriklanna kukkus juunis Põhja-Carolinas toimunud jooksuvõistlusel kokku ning tema süda seiskus.

Simpsonile anti sündmuskohal kiiresti esmaabi ning tema elustamiseks kasutati defibrillaatorit. Haiglas seiskus tema süda uuesti, kuid arstid suutsid ta päästa.

Hiljem selgus, et kokkuvarisemise põhjustas haruldane pärilik südamehaigus ARVC ehk arütmogeenne parema vatsakese kardiomüopaatia. Tegemist on geneetilise haigusega, mille korral võivad südamelihase rakud kahjustuda ning asenduda arm- ja rasvkoega. See võib omakorda põhjustada tõsiseid südamerütmihäireid ja südameseiskust.

Simpson rääkis oma diagnoosist sotsiaalmeedias, tunnistades, et see muudab tema edasise sportlaskarjääri võimatuks.

"Minu diagnoos tähendab ka seda, et jooksmise juurde naasmine oleks minu jaoks ohtlik. See peatükk on läbi. Õnneks minu lugu nii ei ole," kirjutas Simpson.

Simpson võitis 2011. aastal 1500 meetri jooksus maailmameistritiitli ning kuulus USA koondisse ka olümpiamängudel. Rio de Janeiro 2016. aasta olümpial võitis ta 1500 meetri jooksus pronksmedali.

Kuigi jooksmisega tipptasemel jätkamine võib tema jaoks olla välistatud, rõhutas Simpson, et tema jaoks ei tähenda see elu lõppu. Pärast dramaatilist tervisekriisi keskendub ta nüüd taastumisele ja elule väljaspool tippsporti.