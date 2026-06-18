Olümpiapronks vajas kohalikul jooksuüritusel elustamist

39-aastane Simpson võttis Raleigh's osa kohaliku jooksuorganisatsiooni Sir Walter Running üritusest, kus tegi tervisesportlastele miilijooksus tempot.

AP kirjutab, et endine tippsportlane kukkus joostes kokku ning tema elustamiseks tuli meditsiinipersonalil kasutada AED elustamisaparaati. "Oleme kiirelt reageerinud inimestele ja äärmiselt professionaalselt tegutsenud arstidele erakordselt tänulikud," kirjutas organisatsioon sotsiaalmeedias. "Jenny saab parimat võimalikku ravi ning oleme mõtetes tema ja tema perekonnaga."

Simpson võitis Rio olümpiamängudel 1500 meetri jooksus pronksmedali, 2011. aasta MM-il tuli ta sellel distantsil maailmameistriks ning saavutas 2013 ja 2017 MM-hõbeda.