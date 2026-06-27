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Elustamist vajanud olümpiapronks kirjutati haiglast välja

Kergejõustik
Jenny Simpson.
Jenny Simpson. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

USA-s North Carolinas kohalikul jooksuüritusel tõsise terviserikke saanud olümpiapronks Jenny Simpson pääses haiglast koju.

39-aastane Simpson võttis Raleigh's osa kohaliku jooksuorganisatsiooni Sir Walter Running üritusest, kus tegi tervisesportlastele miilijooksus tempot. Ta kukkus joostes kokku ning tema elustamiseks tuli meditsiinipersonalil kasutada AED elustamisaparaati.

Reedel teatas Simpsoni tööandja Fleet Feet ühismeedias, et endine tippsportlane kirjutati Duke'i ülikooli haiglast välja ning jätkab taastusraviga North Carolinas. Postituses selgitati, et Simpsonit tabas äkiline südameseiskumine.

Simpson võitis Rio olümpiamängudel 1500 meetri jooksus pronksmedali, 2011. aasta MM-il tuli ta sellel distantsil maailmameistriks ning saavutas 2013 ja 2017 MM-hõbeda. Ta taandus tippspordist 2024. aasta lõpus.

Toimetaja: Henrik Laever

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