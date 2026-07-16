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Kane: ma ei tea veel, kas mängin järgmisel MM-il

Jalgpalli MM
Harry Kane
Harry Kane Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Jalgpalli MM

Inglismaa jalgpallikoondise kapten Harry Kane tunnistas pärast MM-i poolfinaalis saadud valusat kaotust Argentinale, et ei oska veel öelda, kas jätkab koondisekarjääri kuni 2030. aasta maailmameistrivõistlusteni.

Inglismaa asus kohtumist 55. minutil Anthony Gordoni väravast juhtima, kuid Argentina pööras mängu enda kasuks. Enzo Fernandez viigistas 85. minutil ning Lautaro Martinez lõi võiduvärava teisel üleminutil, viies tiitlikaitsja finaali, kus vastaseks on Hispaania.

Kane ütles, et praegu on veel liiga vara mõelda sellele, kas ta esindab Inglismaad ka nelja aasta pärast.

"Sellest on veel vara rääkida. Võtan asju aasta korraga ja vaatan, kuidas end tunnen. Rahvuskoondise esindamine on minu jaoks suurim uhkus ja rõõm," sõnas Kane.

Ta tõi eeskujuks Argentina kapteni Lionel Messi, kes mängib 39-aastaselt endiselt maailma tipptasemel.

"Neli aastat on pikk aeg. Ma ei taha endale piire seada, kuid praegu on kõige tähtsam see raske kaotus läbi töötada," lisas ta.

Kane jaoks oli tegemist juba teise MM-i poolfinaalikaotusega. Ka 2018. aastal jäi Inglismaa nelja parema seas 1:2 alla Horvaatiale.

Kapteni hinnangul oli Inglismaa suure osa kohtumisest parem meeskond, kuid ei suutnud edu lõpuni hoida.

"Esimesed 60 minutit mängisime väga hästi ja väärisime eduseisu. Seejärel jäi meil puudu palli hoidmisest ja vastaste survestamisest ning andsime neile võimaluse mäng enda kontrolli alla võtta. Peame õppima sellistes olukordades paremini hakkama saama. See on olnud meie puuduv lüli viimastel suurturniiridel," ütles Kane.

Kuigi Inglismaa finaali ei jõudnud, püsib Kane kuue väravaga endiselt konkurentsis turniiri suurimale väravakütile antavale Kuldsele Saapale. Temast rohkem on seni löönud vaid kaheksa tabamusega Lionel Messi ja Prantsusmaa ründaja Kylian Mbappe.

Inglismaa kohtub laupäevases pronksimängus Prantsusmaaga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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