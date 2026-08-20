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Böttker jäi U-20 MM-il võiduta

Maadlus
Lisette Böttker
Lisette Böttker Autor/allikas: United World Wrestling
Maadlus

Bratislavas toimuvatel U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel piirdus Lisette Böttker ühe matšiga, kui kaotas naistemaadluse kuni 55 kg kehakaalu kaheksandikfinaalis 4:12 ja seljaga šveitslannale Anja Eppile.

Kuna Šveitsi maadleja Epp kaotas veerandfinaalis 0:11 hiinlannale, ei pääsenud Böttker lohutusringi.

Kolmapäeval toimunud vabamaadluse loosimisel said oma vastased teada ka eestlased Tristan Aleksandrov ja Nikolai Tarassov.

Kuni 79 kg kaalus on Aleksandrov eelringis vaba ning kohtub kaheksandikfinaalis paari Adrian Flocea (Moldova) – Trim Ismaili (Põhja-Makedoonia) võitjaga. 

Kuni 86 kg kaalus alustab Tarassov võistlust eelringist, kus tema vastaseks on iraanlane Abolfazl Mehdi Shamsipour. Iraanlane on tänavune U-20 Aasia meister ning 2024. aasta U-17 maailmameister ja Aasia meister. 

Tarassov alustab võistlust neljapäeval, Aleksandrov reedel.

Toimetaja: Lisette Holst

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