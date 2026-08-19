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Inimõiguste rühmitused Lamourist: just sellist juhti on hädasti vaja

Jalgpall
Kevin Lamour
Kevin Lamour Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

FIFA tegevjuhi Kevin Lamouri lahkumine pärast avalikku vastuseisu president Gianni Infantino investeerimisplaanile pälvis teisipäeval teravat kriitikat inimõiguste ja töötajate õiguste eest seisvatelt rühmitustelt. Nende hinnangul näitab juhtumi areng FIFA süvenevaid juhtimisprobleeme ja vähest sallivust organisatsiooni sees kõlavate eriarvamuste suhtes.

FIFA teatas esmaspäeval, et tegevjuht Kevin Lamour lahkus organisatsioonist. Lahkumine leidis aset mõni nädal pärast seda, kui Lamour kritiseeris avalikult Infantino plaani müüa erainvestoritele osalus FIFA kommertsõigustes. 

Lamour liitus FIFA kõrgema juhtkonnaga 2024. aasta novembris, olles varem olnud osa siseringist, mis osales kampaanias Infantino valimiseks FIFA presidendiks 2016. aastal.

Human Rights Watchi globaalsete algatuste direktor Minky Worden ütles Reutersile, et FIFA vajab rohkem "vilepuhujaid" nagu Kevin Lamour. Tema sõnul on FIFA-l on pikk ajalugu enda inimõiguste eeskirjade rikkumises, viidates sellega 2034. aasta maailmameistrivõistluste andmisele Saudi Araabiale.

Ta ütles, et Lamour ja tema meeskond on teinud heas usus pingutusi, et kohtuda õiguste kaitsjate ja väärkohtlemise ohvritega, hinnata FIFA tegevuse riske ja püüda heastada mõningaid FIFA või selle valitsuspartnerite põhjustatud inimõiguste rikkumisi.

"FIFA vajab rohkem kõrgemaid ametnikke, kes on valmis vastutama oma kehvade juhtimissüsteemide eest, mis viivad inimõiguste katastroofideni," ütles Worden.

Spordi ja õiguste alliansi tegevdirektor Andrea Florence kirjeldasLamouri lahkumist kui veel üht märki sellest, et FIFA mürgine organisatsiooniline struktuur vajab suurt reformi.

Florence ütles, et Lamour on mänginud võtmerolli mitmetes inimõiguste edusammudes FIFA-s, näiteks Afganistani naiste koondise tunnustamises ja avalikus toetuses alusetult vangistatud jalgpalliajakirjaniku Christophe Gleizesi eest.

"Kevin on olnud just selline julge, põhimõttekindel ja vastutustundlik juht, keda spordi juhtimises nii väga vaja on," ütles Florence.

Ta lisas, et Lamouri avaldus FIFA Forward Enterprise'i ettepaneku kohta tõi esile tema pühendumuse läbipaistvusele ja aususele. 

"Tema lahkumine saadab kogu FIFA-le kõhedust tekitava sõnumi: mitte ainult ei pea alluma ja vaikima, vaid ka igasugust eriarvamust ei sallita," ütles Florence.

Toimetaja: Lisette Holst

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