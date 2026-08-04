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Blatter näeb FIFA järgmise juhina norralannat: on aeg, et FIFA-t juhib naine

Jalgpall
Lise Klaveness
Lise Klaveness Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Endine FIFA president Sepp Blatter usub, et maailma jalgpalliliidu järgmiseks juhiks peaks saama Lise Klaveness. Tema hinnangul oleks norralanna parim kandidaat praeguse presidendi Gianni Infantino mantlipärijaks.

Blatter, kes pidi omal ajal mitmete skandaalide järel FIFA presidendi ametist lahkuma ning kelle järel sai juhiks Infantino, on oma järeltulijat korduvalt avalikult kritiseerinud.

"Lise Klaveness väärib suurimat lugupidamist. Ta oli ainus, kes võttis järjekindlalt selge seisukoha ega läinud teistega kaasa. FIFA-s on aeg, et juhtimise võtaks üle naine," kirjutas Blatter sotsiaalmeediaplatvormil X.

Klaveness on Norra Jalgpalliliidu president ning viimastel aastatel paistnud silma teravate sõnavõttudega FIFA juhtimise ja inimõiguste teemadel.

Infantino sattus tugeva kriitika alla pärast seda, kui ta tegi ettepaneku müüa osa jalgpalli maailmameistrivõistluste ärilistest õigustest välisinvestoritele. Euroopa alaliitude jõulise vastuseisu tõttu võeti plaan aga peagi tagasi. 

Pärast seda on üha enam hakatud arutama Infantino tuleviku üle FIFA presidendina. Nädalavahetusel avaldas Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) FIFA juhtkonnale umbusaldust, mis suurendas survet Infantinole veelgi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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