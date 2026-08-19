Infantino kaotas ka Iisraeli poolehoiu: meil ei jää muud üle

Oma toetuse tagasi võtmise kirja saatis Iisraeli jalgpalliliidu (IFA) juht Moshe Zuares. Kirjas märgib Zuares, et hiljutised sündmused on tekitanud enneolematu usalduskriisi UEFA ja FIFA visioonide vahel ülemaailmse juhtimise osas. Ta lisas, et tekkinud lõhe on sügav, sisuline ja põhimõtteline ning sunnib kõiki osapooli oma edasist tegevussuunda ümber hindama.

Zuares kinnitas otsust, mis tema sõnul tehti ühehäälselt pärast IFA juhatuse koosolekut.

"Meil ei jää muud üle kui oma varasem toetuskiri tagasi võtta, lootes siiralt, et dialoog kõigi osapoolte vahel taastab lõpuks ühise ja õige visiooni ning suuna maailma jalgpalli jaoks."

See on järjekordne hoop Infantinole, kes on panustanud märkimisväärset poliitilist kapitali püüdlustesse parandada spordialaseid suhteid Palestiinaga.

Aprillis toimunud FIFA kongressil üritas Infantino korraldada Vancouveris ühispildistamist kahe delegatsiooni osalusel, kuid Palestiina jalgpalliliidu president Jibril Rajoub keeldus seismast kõrvuti IFA asepresidendi Basim Sheikh Sulimaniga. Sellest tagasilöögist hoolimata soovib Infantino, et Iisrael ja Palestiina kohtuksid järgmisel kuul USA-s toimuva uue U-15 turniiri avamängus.

Iisraeli samm järgib teiste UEFA liikmesriikide eeskuju toetuse tagasi võtmisel ning tuleb pärast esmaspäevast kinnitust, et Lamour on FIFA-st lahkunud, olles eelnevalt teravalt kritiseerinud Infantino algatust Fifa Forward Enterprise.

Inglismaa kõrgliiga Premier League tegevjuht Richard Masters BBC-le, et Infantino hävitab ennast ja FIFA-t seoses oma ebaõnnestunud plaaniga kaasata jalgpalli MM-i korraldamisse erakapitali.

"See on FIFA enda tekitatud probleem," sõnas Masters. "Nad on endale ise kahju tekitanud. Organisatsioon on vajutanud enesehävitusnuppu ja selle tagajärjed mõjutavad nüüd lahendusi, mida tuleb leida. Minu arvates ei tohiks FIFA isegi kaaluda MM-i osaluse müümist. Nad on mittetulundusorganisatsioon. Nad peaksid seda turniiri hoidma ja kaitsma jalgpalli tuleviku nimel."