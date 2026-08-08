Infantino mantlipärijaks pakutud Klaveness ise kandideerida ei kavatse

Klaveness tõi välja Infantino institutsionaalse usalduse puudumise, mis on vajalik FIFA stabiilseks juhtimiseks.

"Gianni Infantino jaoks ei ole enam tagasiteed," ütles Klaveness pärast Norra Jalgpalliliidu igakuist koosolekut.

"Rahvusvaheline jalgpallikoostöö on suurtes raskustes. Meil peab olema põhjust praegu ühiselt tegutseda ja me soovime paluda FIFA presidendil viivitamatult tagasi astuda," sõnas ta.

Norralased loodavad, et ka teised UEFA liikmesriigid toetavad nende üleskutset Infantino ametist lahkumiseks.

"Näeme, millised teised riigid lõpuks ühinevad, kui UEFA juhatus sellise strateegia valib. Me suhtleme nendega palju ja nemad peavad seda korraldama. Me ei kavatse nõuda UEFA juhatuse erakorralist koosolekut, vaid palume tal tagasi astuda FIFA-ga peetava dialoogi käigus," jätkas Klaveness.

45-aastane Klaveness alustas oma sõnavõttu pika loeteluga murekohtadest, millele Norra Jalgpalliliit on tema 2022. aasta märtsis alanud ametiajal FIFA tähelepanu juhtinud.

Nende hulka kuulusid küsimused turniiride korraldusõiguse andmise, detsembris USA presidendile Donald Trumpile määratud FIFA esimese rahuauhinna ning USA ründaja Folarin Baloguni võistluskeelu tühistamise kohta pärast Trumpi sekkumist.

Infantino avaliku kriitikuna on Klavenessi pakutud ka FIFA järgmiseks juhiks. Norralanna lükkas aga tagasi spekulatsioonid, nagu võiks ta ise kandideerida.

"Panen need nimed tähele, ka minu nime mainimist, kuid see pole praegu üldse teemaks. Meil ​​pole põhjust seda ega ühegi teise kandidaadi võimalikkust kommenteerida, samuti pole me selleks valmis," ütles ta.

Ta märkis, et Norra ei hääletanud 2023. aasta valimistel Infantino poolt ega toeta teda ka märtsis.

"Olukord on väga lõhestunud ja polariseerunud. See on tõepoolest kriis. Vajame juhti, kes suudaks olukorda ühtlustada, kuid tema ei ole praegu võimeline seda tegema. Seetõttu palume tal jalgpalli huvides tagasi astuda," sõnas Klaveness.

Tulevikku vaadates rõhutas Klaveness, et kes iganes saab FIFA järgmiseks juhiks, peab keskenduma sisulistele reformidele ja tagama, et organisatsioon jääks juhtorganiks.

"Olenemata sellest, kes valitakse või taasvalitakse, peab fookuses olema juhtimisreformide reaalne elluviimine. Stabiilne tulevik tähendab FIFA puhul seda, et tegemist on eelkõige rahvusvahelise jalgpalli juhtorgani, mitte äriarendajaga, kes konkureerib organisatsioonidega," rääkis ta.