X!

Infantino mantlipärijaks pakutud Klaveness ise kandideerida ei kavatse

Jalgpall
Lise Klaveness
Lise Klaveness Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO
Jalgpall

Norra Jalgpalliliidu president Lise Klaveness nõudis reedel Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) presidendi Gianni Infantino tagasiastumist, kuid varasemalt FIFA presidendiks pakutud norralanna ise kohale kandideerida ei plaani.

Klaveness tõi välja Infantino institutsionaalse usalduse puudumise, mis on vajalik FIFA stabiilseks juhtimiseks.

"Gianni Infantino jaoks ei ole enam tagasiteed," ütles Klaveness pärast Norra Jalgpalliliidu igakuist koosolekut.

"Rahvusvaheline jalgpallikoostöö on suurtes raskustes. Meil peab olema põhjust praegu ühiselt tegutseda ja me soovime paluda FIFA presidendil viivitamatult tagasi astuda," sõnas ta. 

Norralased loodavad, et ka teised UEFA liikmesriigid toetavad nende üleskutset Infantino ametist lahkumiseks.

"Näeme, millised teised riigid lõpuks ühinevad, kui UEFA juhatus sellise strateegia valib. Me suhtleme nendega palju ja nemad peavad seda korraldama. Me ei kavatse nõuda UEFA juhatuse erakorralist koosolekut, vaid palume tal tagasi astuda FIFA-ga peetava dialoogi käigus," jätkas Klaveness.

45-aastane Klaveness alustas oma sõnavõttu pika loeteluga murekohtadest, millele Norra Jalgpalliliit on tema 2022. aasta märtsis alanud ametiajal FIFA tähelepanu juhtinud.

Nende hulka kuulusid küsimused turniiride korraldusõiguse andmise, detsembris USA presidendile Donald Trumpile määratud FIFA esimese rahuauhinna ning USA ründaja Folarin Baloguni võistluskeelu tühistamise kohta pärast Trumpi sekkumist.

Infantino avaliku kriitikuna on Klavenessi pakutud ka FIFA järgmiseks juhiks. Norralanna lükkas aga tagasi spekulatsioonid, nagu võiks ta ise kandideerida.

"Panen need nimed tähele, ka minu nime mainimist, kuid see pole praegu üldse teemaks. Meil ​​pole põhjust seda ega ühegi teise kandidaadi võimalikkust kommenteerida, samuti pole me selleks valmis," ütles ta.

Ta märkis, et Norra ei hääletanud 2023. aasta valimistel Infantino poolt ega toeta teda ka märtsis.

"Olukord on väga lõhestunud ja polariseerunud. See on tõepoolest kriis. Vajame juhti, kes suudaks olukorda ühtlustada, kuid tema ei ole praegu võimeline seda tegema. Seetõttu palume tal jalgpalli huvides tagasi astuda," sõnas Klaveness.

Tulevikku vaadates rõhutas Klaveness, et kes iganes saab FIFA järgmiseks juhiks, peab keskenduma sisulistele reformidele ja tagama, et organisatsioon jääks juhtorganiks.

"Olenemata sellest, kes valitakse või taasvalitakse, peab fookuses olema juhtimisreformide reaalne elluviimine. Stabiilne tulevik tähendab FIFA puhul seda, et tegemist on eelkõige rahvusvahelise jalgpalli juhtorgani, mitte äriarendajaga, kes konkureerib organisatsioonidega," rääkis ta.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:59

Käärlöök aitas teiseks tõusnud Kaljul Narvas võidu vormistada

19:31

Shein sai West Hami vastu karikasarjas kirja täismängu

18:59

Klavanite dünastia sai kolmanda põlvkonna koondislase

17:31

Inglismaa jalgpallimeister täiendas ridu Newcastle'i kapteniga

15:22

Derbimängu järel puhkenud inetused tõid fännidele pikad mängukeelud

10:04

Infantino mantlipärijaks pakutud Klaveness ise kandideerida ei kavatse

07.08

Saksa esiliiga algas Eesti jalgpallurite vastasseisuga

07.08

VIDEO | Mäng Saaremaal kujunes parajaks trilleriks

07.08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

07.08

UEFA ei kavatse FIFA boikoteerimist lõpetada

sport.err.ee uudised

20:59

Käärlöök aitas teiseks tõusnud Kaljul Narvas võidu vormistada

20:14

Hiline rünnak tõstis Volleringi viimaseks etapiks napi eduga liidrisärki

19:31

Shein sai West Hami vastu karikasarjas kirja täismängu

18:59

Klavanite dünastia sai kolmanda põlvkonna koondislase

18:22

Noored käsipallurid alistasid esimeses kohamängus Läti

17:31

Inglismaa jalgpallimeister täiendas ridu Newcastle'i kapteniga

16:59

Glinka võitis poolfinaalis avaseti nulliga, aga kaotas mängu

16:25

Rebel ja Kais lõpetasid Hiina MK-etapi viiendana

15:51

Eesti noorratturid said Poolas nelikvõidu

15:22

Derbimängu järel puhkenud inetused tõid fännidele pikad mängukeelud

15:01

Eesti sõudjad tulid U-19 maailmameistriteks Uuendatud

14:59

Lägreid uuest väljakutsest: olen spordis saavutanud kõik soovitu

14:24

Eesti U-18 korvpallineiud jäid kohamängus alla Norrale

13:52

Estonian Grand Prix' kiireimas vormeliklassis oli parim Thomas Kangro

13:16

Kaheksa sõitjat jäi Soome rallil politseile vahele, nende seas Virves

12:44

Taaramäe tõusis Türgis pjedestaalile

11:33

Eesti noormängijad võitsid paarismänguturniiril esikoha

11:01

Eesti tõukeratturid võitsid MM-i avapäeval kulla ja hõbeda

10:32

London pürgib 2029. aasta kergejõustiku MM-i korraldajaks

10:04

Infantino mantlipärijaks pakutud Klaveness ise kandideerida ei kavatse

loetumad

15:01

Eesti sõudjad tulid U-19 maailmameistriteks Uuendatud

07.08

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel Uuendatud

07.08

Henri Drell peab leidma uue koduklubi

14:59

Lägreid uuest väljakutsest: olen spordis saavutanud kõik soovitu

07.08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

09:01

Ritari pääses U-20 MM-il finaali, kümnevõistlejatelt hea avapäev

07.08

Kümnevõistluse Eesti rekord sai 25 aastat vanaks

13:16

Kaheksa sõitjat jäi Soome rallil politseile vahele, nende seas Virves

07.08

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

07.08

Seitsmevõistleja Uusorg võitis U-20 MM-il hõbemedali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo