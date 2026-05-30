Eesti iluvõimlejad EM-i kvalifikatsioonivõistlusel finaali ei saanud

Anna Karolina Obolonina Autor/allikas: Indrek Kask
Bulgaarias Varnas toimuvatel iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlustel lõppes kahepäevane individuaalvõimlejate kvalifikatsioonivõistlus, mille tulemused otsustasid pääsu laupäevasele mitmevõistluse finaalvõistlusele ja pühapäevastesse vahendifinaalidesse.

Mitmevõistluse finaali pääses 20 parimat neist 72 võimlejast, kes sooritasid vähemalt kolm kava. Eesti võimlejatest jäi Anna Karolina Obolonina 36. kohale ning Sofia Jakovleva 42. kohale, mis edasipääsu ei andnud.

Mõlemal sujus paremini esimene võistluspäev, Obolonina teenis rõngakava eest 25,600 punkti, mis andis 77 võimleja seas 26. koha ning Jakovleva pallikavas 24,850 punkti ja 28. koha. Paraku tuli teisel päeval mõlemal võimlejal sisse ootamatuid vigu. Kurikakavas sai Jakovleva ühe vahendikaotusega 24,650 punkti (36. tulemus) ja Obolina mitme kaotusega 22,750 (52. tulemus). Obolonina lindikava 24,650 punkti oli päeva 30. tulemus ja Jakovleva 22,300 punkti päeva 50. tulemus.

Kolmas koondislane, Johanna Simone Pertens võistles kahe kavaga, rõngakavas teenitud 24,750 andis talle 32. koha ja pallikava 23,150 punkti 44.koha.

"Meil oli väljas noor koondis ning sellisel tasemel võisteldes käivad eksimused ja pinge momendid arengutee juurde. Oli häid sooritusi, aga ka vigu, millest õppida," sõnas delegatsioonijuht ja Eesti Võimlemisliidu spordidirektor Margot Võsokov. "Kõige olulisem on, et sportlased nüüd selle kogemusena kokku võtavad ja keskenduvad järgmisele hooajale, tee täiskasvanute seas on alles alanud ja suuremad saavutused on neil veel ees. Eesti koondisele sai tänavune EM sellega läbi, täname meie võimelajaid ja treenereid pingutuse ja pühendumuse eest ning muidugi täname koduseid toetajaid."

Kaheksa kava punktide koondsumma otsustas, millised riigid saavad augustis Frankfurdis toimuvatele maailmameistrivõistlustele kaks-kolm kohta, Eesti peab sel korral piirduma ühe individuaalvõimleja kohaga.

Kvalifikatsioonivõistluse parima tulemuse saavutas valitsev maailmameister ja olümpiavõitja, sakslanna Darja Varfolomeev. Euroopa meister mitmevõistluses selgub laupäeval ning Euroopa meistrid üksikvahendites pühapäeval. EM-il osalevad täiskasvanute ehk meistriklassi individuaalvõimlejad 41 riigist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

