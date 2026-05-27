Eesti võimlemistipud alustavad Bulgaarias Euroopa meistrivõistlusi

Kolmapäeval algavad Bulgaarias Varnas iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlused. Eestit esindab kolm juunioriklassi ja kolm meistriklassi võimlejat, kes olid kodustel meistrivõistlustel oma vanuseklassi esikolmikus.

Kolmapäeval on võistlustules Eesti juunioride meister Alexandra Ivahnenko, hõbemedalist Antonina Levtsenko (mõlemad VK Noorus, treener Evgenya Ainsalu) ning pronksmedalist Kristiina Jegorova (VK Elegance, treener Julia Tjomuškina).

Juuniorklassis sooritavad võimlejad kokku neli kava, millest Ivahnenko kurika- ja lindikava, Levtsenko rõngakava ja Jegorova pallikava. Iga koondise nelja kava punktisummasid kokku liites selguvad juunioride võistkondlikud Euroopa meistrid. Iga vahendikava kaheksa paremat võistlevad neljapäeva õhtul individuaalsel finaalvõistlusel.

Neljapäeva hommikul alustavad võistlust meistriklassi võimlejad – Eesti meister Sofia Jakovleva, hõbemedalist Anna-Karolina Obolonina ja pronksi saavutanud Johanna Simone Pertens. Kõik treenivad Võimlemisklubis Elegance treenerite Julia Tjomuškina ja Irina Stadniku käe all.

Meistriklassis teevad koondised kokku kaheksa kava, mille alusel selgub võistkondlik paremusjärjestus. Esimesed 12 riiki saavad õiguse osaleda maailmameistrivõistlusel kahe või kolme võimlejaga, ülejäänud riigid saavad vaid ühe koha.

Meistriklassi võimlejate kolme kava skooride liitmise tulemusel saavad 20 paremat laupäevasele finaalvõistlusele, kus selgub mitmevõistluse Euroopa meister. Iga vahendi kaheksa paremat võistlevad pühapäeval vahendikavade finaalvõistlusel. Eesti koondisest sooritavad kolm kava Jakovleva ja Obolonina ning Pertens kaks kava.

Kuigi Eesti koondise vanim sportlane on alles mõni nädal tagasi 17-aastaseks saanud Pertens, siis on enamike koondislaste jaoks tegu juba kolmanda suure rahvusvahelise tiitlivõistlusega. Jakovleva, Obolonina, Ivahnenko ja Jegorova kuulusid eelmisel hooajal Eesti juunioride rühmakava koondisesse, kes tõi Eestile juunioride MM-ilt ajaloolise pronksi, samuti seni parima tulemuse Euroopa meistrivõistlustelt.

Pertens kuulus eelmisel hooajal meistriklassi rühmkava koondisesse, mis saavutas samuti Eesti seni kõrgeimad tulemused nii Euroopa kui maailmameistrivõistlustelt. Koondise pesamuna, 14-aastane Levtsenko võistleb esimest hooaega juunioriklassis ja tema jaoks on tegemist esimese rahvusvahelise tiitlivõistlusega.

Tänavusel EM-il osalevad teiste seas mullu Tallinnas Euroopa meistriks kroonitud ukrainlanna Taisiia Onofriitšuk ning valitsev olümpiavõitja ja maailmameister Darja Varfolomeev. Esimest korda alates 2022. aastast osalevad EM-il ka Venemaa ja Valgevene koondised.