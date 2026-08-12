TÄNA OTSE & BLOGI | Erm on kolme ala järel viiendal kohal, sakslased hoos

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis on kolme ala järel kümnevõistluse liidriks kullasoosik Leo Neugebauer. Johannes Erm on viies, Rasmus Roosleht kaheksas, Karel Tilga kümnes ja Risto Lillemets 13. Kolmapäevase võistluspäeva õhtune osa jätkub kell 20.40 otseülekandes ERR-i spordiportaali vahendusel, 20 minutit hiljem algab ülekanne ka ETV2 kanalil. Lisaks kümnevõistlejatele astub võistlustulle kolmikhüppaja Viktor Morozov. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila, Birminghamist vahendab muljeid Debora Saarnak.

100 meetri jooks:

Birminghami Alexanderi staadionil on palju räägitud keerulistest tuuletingimustest ja nii toimusid ka kõik kolm meeste 100 meetri sprinti erinevates oludes: kui esimeses jooksus puhus Johannes Ermile 0,8 m/s vastutuul, siis ülejäänud eestlased pidid jooksma 2,1 m/s vastutuules ning viimases ja kõige kiiremas jooksus oli juba napp taganttuul.

Erm jooksis oma hooaja esimeses 100 meetri jooksus välja aja 10,88. Hästi alustasid Roosleht (10,91) ja Lillemets (11,09), vaid Tilga (11,22) oli vastutuules hädas ja kaotab avaala järel oma isikliku rekordi graafikule juba 85 punktiga. Kõigi võistlejate lõikes oli see nende tippmargi graafikuga võrreldes kõige kehvemaks tulemuseks.

Tippudest alustas väga hästi Niklas Kaul (11,23), kes edestab oma rekordigraafikut jooksu järel üheksa silmaga. Leo Neugebauer alustas enda kohta tagasihoidliku 10,90-ga, hõisata ei ole avaala järel põhjust ka Sander Skotheimil (10,95), Makenson Glettyl (10,80) ega Tomas Järvinenil (10,82).

Kaugushüpe:

Stabiilselt hüpanud Ermi seeria oli 7.42 - 7.35 - 7.49 ning arvestades, et tiitlikaitsja tegi ka seda ala võistlustel tänavu esimest korda, võib ta sellega ilmselt rahule jääda. Tilga sai kaks korda kirja 7.28, hästi esines Lillemets (6.97) ning Roosleht piirdus 6.95-ga.

Soosikud Neugebauer ja Skotheim jätsid oma parimad hüpped viimaseks vooruks, kui sakslane sai kirja 7.82 ja norralane 7.80. Niklas Kaul jätkas suurepäraselt, kui tema avakatse pikkuseks mõõdeti 7.22: kahe ala järel edestab tema tippudest ainsana napilt ka oma isikliku rekordi graafikut.

Kahe ala järel on liidriks Neugebauer 1898 punktiga, oma rekordigraafikule kaotab ta 69 silmaga, ehk liigub teoreetiliselt 8900 punkti kursil. Talle järgnevad Jeff Tesselaar (1894; +83; 8330) ja Skotheim (1882; -123; 8780). Ermil on 1820 punkti (-170; 8600), Tilgal 1693 (-159; 8520), Rooslehel 1683 (-47; 8300) ja Lillemetsal 8156 (-57; 8100). Kaul edestab oma graafikut 16 punktiga ehk teoreetiliselt on sihikul 8700 punkti.

Kuulitõuge:

Kolmandal alal särasid sakslased: Leo Neugebauer tõukas kohe avavoorus EM-i kümnevõistluste ajaloo parimat tulemust tähistava 17.13 ning Niklas Kaul nihutas viimase tõukega viie sentimeetri võrra isiklikku rekordit, kui tulemuseks mõõdeti 15.26. Oma tegi ära ka Skotheim (14.45) ning teist ala järjest tippmarki nihutanud hollandlane Jeff Tesselaar (15.11) on samuti kõrges mängus.

Erm tõukas kolmandal katsel 14.55 ning Roosleht korraliku 15.88, Lillemetsale läks kolmandast voorust kirja 15.47 ja Tilga piirdus ühe sentimeetriga vähem.

Kolme ala järel on medalisoosikud eraldunud: Neugebauer kaotab oma rekordigraafikule 90 punktiga ja liigub 8871 punkti kursil, Skotheim (-94) liigub 8815, Kaul (+26) 8717, Erm (-197) 8567, Tilga (-177) 8504, Roosleht (-32) 8304 ja rekordigraafikuga nullis Lillemets 8156 punkti kursil.

Enne võistlust:

Kaks aastat tagasi Roomas krooniti Johannes Erm oma isiklikku rekordit tähistava 8764 punktiga Euroopa meistriks. Tänavu pidi Erm tagareievigastuse tõttu sisehooaja vahele jätma ja sel aastal polegi ta veel mitmevõistlust teinud. Viimati võistles ta Eesti meistrivõistlustel, kus hüppas kõrgust 1.95 ja tõukas kuuli 13.87.

Karel Tilga tegi mai lõpus Götzises oma parima kümnevõistluse pärast 2023. aasta MM-i ja oli 8413 punktiga kuues. Ka Euroopa hooaja edetabelis on ta selle punktisummaga kuues. Rasmus Roosleht on juuni lõpus Ratingenis kogutud 8336 punktiga Euroopa hooaja edetabelis üheksas mees.

Risto Lillemets on aasta algusest saadik olnud kimpus kanna- ja seljahädaga, pärast kevadist Götzise võistlust pole ta eriti saanud trenni teha. Götzises oli ta 8063 punktiga 13.

Teistest kümnevõistlejatest pole sel aastal tulemust kirjas ka näiteks Sander Skotheimil ning kuna Simon Ehammer keskendus sel EM-il kaugushüppele, on selgeks kullasoosikuks seega Götzises 8730 punkti kogunud Saksamaa mitmevõistleja Leo Neugebauer.

Niklas Kaul kogus Götzises 8528, Makenson Gletty Ratingenis 8458 punkti, üle 8400 punkti on tänavu Euroopa meestest kirja saanud ka Sven Roosen (8428), kes sai aga vahetult enne EM-i vigastada ja tšehh Tomas Järvinen (8400). Erm on Birminghami võistluse eel olnud positiivne, Tilga sihib paremat võistlust kui tegi Götzises.

"Viimased paar tiitlikat on suund olnud sinnapoole, et olen rahulikum, panen endale vähem ootusi ja lootusi peale enne võistlust ja selline üldine arusaam asjast, et juhtub see, mis juhtub, on natuke parem praegu," rääkis Tilga EM-i kümnevõistluse eelõhtul ERR-ile. "Mingit ametlikku mõõdupulka sellele pole, aga enesetunne on praegu hea, tunnen, et samm on kerge ja kuskilt ei valuta midagi. Hea tunne on üldiselt."

Eestlaste ja eeldatavate põhikonkurentide rekordigraafikud:

Johannes Erm 8764 [10,60 (952) - 7.91 (1990) - 14.99 (2779) - 1.99 (3573) - 46,81 (4541) - 14,30 (5477) - 44.56 (6235) - 5.20 (7207) - 62.71 (7986) - 4.24,95]

Karel Tilga 8681 [10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73]

Rasmus Roosleht 8336 [10,87 (890) - 7.11 (1730) - 15.64 (2559) - 2.03 (3390) - 48,90 (4256) - 14,67 (5146) - 46.73 (5949) - 4.70 (6768) - 67.07 (7613) - 4.33,24]

Risto Lillemets 8156 [10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72]

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Leo Neugebauer 8961 [10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61]

Sander Skotheim 8909 [10,70 (929) - 8.06 (2005) - 13.98 (2732) - 2.15 (3676) - 47,47 (4611) - 14,12 (5570) - 49.18 (6423) - 5.10 (7364) - 61.46 (8124) - 4.23,88]

Niklas Kaul 8691 [11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70]

Makenson Gletty 8606 [10,55 (963) - 7.59 (1920) - 16.27 (2788) - 2.02 (3610) - 47,60 (4539) - 13,88 (5529) - 43.54 (6266) - 4.90 (7146) - 57.47 (7846) - 4.27,70]

Tomas Järvinen 8400 [10,61 (949) - 7.48 (1879) - 12.88 (2539) - 2.09 (3426) - 47,69 (4350) - 14,18 (5301) - 43.76 (6042) - 4.90 (6922) - 62.20 (7693) - 4.35,82]

Amadeus Gräber 8345 [10,62 (947) - 7.28 (1828) - 13.61 (2532) - 2.00 (3335) - 48,58 (4216) - 14,70 (5102) - 44.03 (5849) - 5.20 (6821) - 65.55 (7643) - 4.36,61]

Kolmapäev, 12. august:

12.30–15.30 ETV ja sport.err.ee

20.40–23.59 ETV2 ja sport.err.ee

12.35 10-võistlus: 100 m jooks (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

12.40 N kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp

13.05 N 400 m jooksu 1. ring

13.20 10-võistlus: kaugushüpe (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

13.40 N 200 m jooksu 1. ring (Kivikas)

14.00 N kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp

14.20 M 800 m jooksu poolfinaalid

14.45 10-võistlus: kuulitõuge (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

14.55 M 400 m tõkkejooksu poolfinaalid

20.40 10-võistlus: kõrgushüpe (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

21.45 N vasaraheite finaal

21.55 M 110 m tõkkejooksu poolfinaalid

22.20 N 200 m jooksu poolfinaalid

22.40 M kolmikhüppe kvalifikatsioon (Morozov)

22.50 M 400 m jooksu finaal

23.08 N 400 m tõkkejooksu finaal

23.22 10-võistlus: 400 m jooks (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

23.47 M 110 m tõkkejooksu finaal