Kilumets ja Osila loodavad EM-il taas Eesti sportlastele heaks endeks olla

Esmaspäeval algavad Inglismaal Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Otseülekandeid näeb ETV ja ETV2 vahendusel. ERR-i esindus on juba Birminghamis kohal.

Euroopa meistrivõistlused peetakse Birminghamis 10.–16. augustini, võistlusi kommenteerivad ERR-i kanalites ikka Helar Osila ja Juhan Kilumets.

"Meie koostöö Juhaniga kergejõustiku tiitlivõistluste kommenteerimisel algas kümme aastat tagasi Euroopa meistrivõistlustel Amsterdamis ehk siis meie jaoks viies ühine EM," rääkis Osila.

"Loodan, et üks ilus seeria jätkub, sest alati on Eesti kergejõustiklane nendel aastatel võitnud ka medali: Amsterdamis Gerd Kanter, Berliinis Magnus Kirt, Münchenis Janek Õiglane ja Roomas Johannes Erm," loetles Osila.

Tiitlivõistlused peetakse Birminghamis Alexanderi staadionil, mis avati juba pool sajandit tagasi, kuid mis sai 2022. aasta Briti Rahvaste Ühenduse mängudeks uue kuue. Kergejõustiku EM toimub Suurbritannias esmakordselt.

"Meil on parimad kohad majas, finišisirge lõpus. Meie taha midagi jääda ei tohi! Anname endast parima ja oleme valmis selleks seitsmepäevaseks maratoniks," lisas omalt poolt Kilumets.