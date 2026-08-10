UEFA ja liitlased: juhtimine peab teenima, mitte kontrollima jalgpalli

Avalduses öeldi, et Infantino oli nüüdseks hüljatud ettepanekuga rikkunud usalduse pettusega. Samuti süüdistati Infantinot selles, et ta on asetanud end kollektiivist kõrgemale. Ühtlasi nõudsid kolm organisatsiooni toimunud sõltumatut uurimist.

"Jalgpalli tugevus on alati olnud selle ühtsus. Me kutsume üles seda ühtsust nüüd austama ja soovime näha juhtimist, mis teenib jalgpalli, mitte ei ürita seda juhtida," seisis avalduses.

UEFA, keda toetavad ka AFC ja CONCACAF, on ähvardanud boikoteerida FIFA turniire seni, kuni saadakse lubadus, et tulevikus sarnaseid plaane ei algatata.

"Juhtimine jalgpallis ei tähenda omamist," jätkati avalduses. "See ei tähenda võimu enda käes hoidmist ega selle nõudmist. See on kohustus teenida jalgpalliperet, kes on selle vastutuse usaldanud. Kui usaldust rikutakse pettusega ja kui üksikisik seab end kõrgemale kollektiivist, kes talle volitused usaldas, on see kohustus unarusse jäetud."

Samuti kritiseeriti eelmisel nädalal Marokos toimunud FIFA erakorralist koosolekut, märkides, et seal viibis vaid üks valitud ametnik. Ühtlasi nõuti sõltumatut uurimist, millesse FIFA ise ei sekkuks.

FIFA 211 liikmesliidust on avalikult teatanud peaaegu 70, et hääletavad Infantino poolt, samas kui kümmekond liitu on kas varem lubatud toetuse tagasi võtnud või teatanud, et ei kavatse tema poolt hääletada.

Kui UEFA välja arvata, ei ole Infantino suhtes usalduse kaotanud organisatsioonid täielikult ühisel seisukohal: mitmed Aasia riigid, samuti Mehhiko, toetavad teda endiselt.