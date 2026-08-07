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Noored Eesti sõudjad teenisid MM-il finaalipileti

Sõudmine
Endrik Hansen (Pärnu SK Kalev) ja Riko Raimond Kubja (SAK Tartu)
Endrik Hansen (Pärnu SK Kalev) ja Riko Raimond Kubja (SAK Tartu) Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Bulgaaris Plovdivis toimuvatel sõudmise U-19 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel tagasid Endrik Hansen ja Riko Raimond Kubja paarisaerulisel kahepaadil koha A-finaalis.

Hansen ja Kubja teenisid neljapäeva hommikul toimunud eelsõidust koha aegade võrdluses veerandfinaalis. Seal jätkasid eestlased edukalt ning jõudsid edasi reedesesse poolfinaali.

Eestlased said enda poolfinaalis Sloveenia ja Suurbritannia paaride järel kolmanda koha (6.33,39). Võitjaks tulnud Sloveeniale kaotati veidi vähem kui kahe sekundiga.

Laupäeva lõunal peetavas A-finaalis sõuavad Hansen ja Kubja lisaks Sloveeniale ja Suurbritanniale medali nimel veel Uus-Meremaa, Türgi ja neutraalsete sportlaste kahepaatidega.

Tubli võistlust teeb ka ühepaadil võistlev Karl Varik. Ta lunastas edasipääsu eelsõidust aegade võrdluses ning saavutas reedeses veerandfinaalis sakslase Oskar Mülleri ja ameeriklase Porter Collinsi järel kolmanda koha (7.20,86).

Varikule pakuvad laupäevases poolfinaalis konkurentsi Šveitsi, Norra, Saksamaa, Ungari ja Suurbritannia sõudjad. Poolfinaali kolm paremat pääsevad A-finaali, ülejäänud sportlased jätkavad võistlemist B-finaalis.

Toimetaja: Henrik Laever

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