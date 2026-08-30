Sõudekuningas Zeidler sai Amsterdamis neljanda kulla

30-aastane Zeidler (6.35,22) edestas meeste finaalis Jauheni Zalatõt (6.38,33) ja norralast Jonas Jueli (6.44,03). Tegemist oli tema karjääri neljanda MM-kullaga ühepaadil, lisaks on tegemist Pariisi olümpiavõitjaga.

Naiste konkurentsis suutis Henry (7.15,93) edestada iirlannat Fiona Murtaugh'd (7.18,04) ja hollandlannat Karolien Florijni (7.18,84). 24-aastane britt on küll nii Pariisi olümpiavõitja kui ka varasem maailmameister, aga mõlemal juhul neljapaadil. Ühepaadil oli ta mullu MM-il hõbedal.

Kuninglikes kaheksapaatides pakkus kodupubliku võimalust rõõmustada Hollandi meeskond, kes edestas Suurbritanniat ja Austraaliat. Naiste konkurentsis moodustasid esikolmiku Rumeenia, Suurbritannia ja USA.

MM-i võõrustanud Holland oligi nelja kulla, kolme hõbeda ja kolme pronksiga kõige edukam koondis. Järgnesid Saksamaa (3-2-0), USA (3-06) ja Rumeenia (3-0-0). Kokku jagus 23 distsipliini peale medaleid 22 koondisele.

Eesti mõlemad paatkonnad ehk nii paarisaeruline kahe- kui ka neljapaat pidid leppima C-finaalidega.