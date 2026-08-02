Shein pälvis Portsmouthi fännidelt ja kohalikult ajakirjanikult kiidusõnu

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shein teenis Portsmouthi hooajaeelses kontrollmängus Saksamaa klubi Darmstadti vastu kiidusõnu nii poolehoidjatelt kui ka kohalikult ajakirjanikult. Väravateta lõppenud kohtumises kuulus Shein algkoosseisu ja viibis väljakul 77 minutit.