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Shein pälvis Portsmouthi fännidelt ja kohalikult ajakirjanikult kiidusõnu

Jalgpall
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Norra
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Norra Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shein teenis Portsmouthi hooajaeelses kontrollmängus Saksamaa klubi Darmstadti vastu kiidusõnu nii poolehoidjatelt kui ka kohalikult ajakirjanikult. Väravateta lõppenud kohtumises kuulus Shein algkoosseisu ja viibis väljakul 77 minutit.

Portaali Soccernet.ee vahendusel kiitsid Portsmouthi fännid Sheini esitust sotsiaalmeedias, nimetades teda just selliseks poolkaitsjaks, kellest meeskond on puudust tundnud. Üks poolehoidja leidis, et Eesti koondislane paistab kvaliteedilt ülejäänud mängijatest silma.

Kohaliku väljaande Portsmouth News ajakirjanik Neil Allen hindas Sheini esitust seitsme punktiga kümnest. Alleni sõnul tegutses eestlane palliga enesekindlalt, andis kvaliteetseid nurgalööke ning sundis juba kohtumise alguses vastaste väravavahti tugevale tõrjele.

Darmstadti vastu peetud kohtumine oli Portsmouthile viimane hooajaeelne kontrollmäng. Uut hooaega alustab meeskond järgmisel nädalal liigakarika avaringi kohtumisega West Ham Unitedi vastu.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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