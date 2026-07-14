Portsmouth tegi Sheinist ühe Eesti kalleima jalgpalluri

Portsmouth tõi Sheini enda ridadesse Norra kõrgliigaklubist Fredrikstad. Üleminekusumma on ligikaudu 2,4 miljonit eurot. See tehing teeb Sheinist ühe Eesti jalgpalliajaloo kalleima mängija.Sheini ees on Eesti jalgpalliajaloo kalleimate üleminekute edetabelis vaid Ragnar Klavan, Mart Poom ja Karl Jakob Hein.

Portsmouthi peatreener John Mousinho sõnas, et klubi näeb eestlases olulist täiendust keskväljale.

"Meil on hea meel jätkata suvist täiendamist Rocco palkamisega. Ta annab meile keskväljal palju füüsilisust, kuid tunneb end palliga väga mugavalt. Rocco on viimastel aastatel teinud suuri arengusamme ning on endiselt noor mängija, mistõttu usume, et ta suudab meie juures veelgi areneda," ütles Mousinho.

Shein alustas oma klubikarjääri Floras, kus jõudis mängida ka eurosarjades. Sealt siirdus ta Hollandi klubisse Utrecht ning veetis aega ka Dordrechti ridades. 2025. aasta alguses liitus ta Norra kõrgliigaklubi Fredrikstadiga, aidates meeskonnal lõppenud hooajal lõpetada Eliteserieni kaheksandal kohal.

Läbirääkimised Fredrikstadi ja Portsmouthi vahel kestsid mitu nädalat. Kuigi ametlikult üleminekusummat ei avalikustatud, jõudsid klubid Norra telekanali TV2 andmetel kokkuleppele tehingus, mille väärtus on ligikaudu 28 miljonit Norra krooni (umbes 2,4 miljonit eurot).

Eesti koondise eest on Shein pidanud 25 kohtumist. Debüüdi tegi ta rahvusmeeskonnas 2022. Aastal, kus mängisid sõpruskohtumisel Albaania vastu.

Portsmouth lõpetas möödunud hooajal Inglismaa esiliigas ehk Championshipis 18. kohal. Klubi valmistub nüüd teiseks järjestikuseks hooajaks tugevuselt teisel liigatasemel, kus hakkab mänguaega püüdma ka Eesti koondise poolkaitsja Rocco Shein.