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Shein naasis algkoosseisu ja Portsmouth võidulainele

Jalgpall
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shein naasis Portsmouthi põhikoosseisu ja aitas koduklubil Inglismaa esiliigas hooaja teise võidu võtta.

Portsmouth oli kaotanud hooaja neljast esimest mängust kolm, sealhulgas mõlemad kodumängud, aga nüüd pandi kodusel Fratton Parkil tulemusega 2:0 selili Cardiff. Sheini leivaisa asus juhtima pooltunni möödudes, tuli teisel poolajal külaliste survega toime ja lõi 52. minutil teise, vahendab Soccernet.ee.

Viiest liigamängust neljas põhikoosseisu kuulunud, aga eelmises voorus vahetusest sekkunud Shein ei olnud väravate sünnis otseselt osaline, kuid mängis keskväljal sellegipoolest olulist rolli. 65. minutil vahetusse minnes oli Shein nii pallipuudete (41) kui ka täpsete söötude (22/32 ehk 69%) poolest oma meeskonna parim, lisab Eesti jalgpalliportaal.

Championshipi tihedas liigatabelis kerkis Portsmouth kuue punktiga 13. kohale. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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