Shein sai West Hami vastu karikasarjas kirja täismängu

Eesti jalgpallikoondislane Rocco Robert Shein tegi oma uue koduklubi Portsmouthi eest ametliku debüüdi, kui mängis laupäeval liigakarikasarjas West Ham Unitedi vastu 90 minutit.

Kahe Inglismaa esiliigaklubi kohtumises läks Sheini leivaisa Adrian Segecici väravast 33. minutil juhtima, aga Valentin Castellanose ja Jarrod Boweni järjestikused tabamused viisid eelmisel hooajal Inglismaa kõrgliigas mänginud West Hami vaheajaks 2:1 juhtima.

Viis minutit pärast teise poolaja algust lisas kahel korral Argentina koondist esindanud Castellanos oma teise tabamuse ning West Ham võitis 3:1. Shein tegi 62 000 inimest mahutaval Londoni olümpiastaadionil kaasa kõik 90 minutit.

Liigakarikasarjas löövad kaasa kõik 92 Inglismaa nelja tugevaima divisjoni meeskonda, karikasarja võitja teenib pääsme Konverentsiliigasse. Tiitlikaitsjaks on Manchester City.

Portsmouthi jaoks algab liigahooaeg 15. augustil kodumänguga Queens Park Rangersi vastu, nädal hiljem sõidetakse külla Lincolnile ja seejärel Bristol Cityle.