X!

Shein mängis Portsmouthi mängus esimese poolaja

Jalgpall
Rocco Robert Shein.
Rocco Robert Shein. Autor/allikas: Portsmouth Football Club﻿/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallur Rocco Robert Sheini koduklubi Portsmouth kaotas Inglismaa esiliiga kolmandas voorus võõrsil Bristol Cityle 1:2.

Lorent Tolaj viis Bristoli 31. minutil juhtima ja 56. minutil suurendas Jason Knight edu. Portsmouthi auvärav sündis viiendal üleminutil, mil Marezi realiseeris penalti.

Shein alustas kohtumist Portsmouthi algkoosseisus, aga vahetati poolajal pingile. Eestlane on kuulunud Lõuna-Inglismaa klubi algkoosseisu kõigis selle hooaja mängudes.

Portsmouth on võitnud sel hooajal ühe ja kaotanud kaks kohtumist. 24 meeskonnast koosnevas tabelis annab see hetkel 15. koha. Bristol Cityl on kogutud üks punkt enam ja klubi on 12. positsioonil. Kõik kolm mängu on võitnud üksnes Charlton Athletic.

Portsmouth peab järgmise kohtumise teisipäeval, 1. septembril, kui külla sõidab Derby County.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:32

VAATA OTSE | Flora võib Paide alistamisega taas teiseks tõusta Uuendatud

16:09

Shein mängis Portsmouthi mängus esimese poolaja

15:53

Väikesed karikavõistlused võitis Harju JK Laagri duubel

14:53

Hull jätkab Inglismaal täiseduga, Tottenham tabeli põhjas

13:30

Messi lõi MLS-i mängus esmakordselt neli väravat

12:58

Elva sai naiste meistriliigas tiitlikaitsja Flora üle ajaloolise võidu

09:51

Palumets lõi Slovakkias otse karistuslöögist hooaja teise värava

29.08

Nõmme United kaotas viiendat mängu järjest

29.08

Bunker Partner avas Meistrite liiga eelringi lõppmängus võiduarve

29.08

Hertha tegi Gouramiga vägeva tagasituleku, Bochum sai Metsaga napi kaotuse

sport.err.ee uudised

17:12

Sõudekuningas Zeidler sai Amsterdamis neljanda kulla

16:47

Paraguays juhib Sami Pajari

16:32

VAATA OTSE | Flora võib Paide alistamisega taas teiseks tõusta Uuendatud

16:09

Shein mängis Portsmouthi mängus esimese poolaja

15:53

Väikesed karikavõistlused võitis Harju JK Laagri duubel

15:23

Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha

14:53

Hull jätkab Inglismaal täiseduga, Tottenham tabeli põhjas

14:10

Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

13:30

Messi lõi MLS-i mängus esmakordselt neli väravat

12:58

Elva sai naiste meistriliigas tiitlikaitsja Flora üle ajaloolise võidu

11:42

Federer kuulsuste hallis: aitäh, et jagasite minuga seda imelist teekonda

11:34

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab tähtsas MM-valikmängus Soomet

11:06

Võimas rekordiparandus andis Nesterovile juunioride GP-l kümnenda koha

10:43

Ultrajooksu Eesti meistriteks tulid Kaur Alle ja Klarika Kuusk

09:51

Palumets lõi Slovakkias otse karistuslöögist hooaja teise värava

08:47

Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

08:02

EM-iks valmistuv Eesti võrkpallikoondis alistas põnevusmängus Rumeenia

29.08

Ülemiste järve jooksu võitsid Latsepov ja Bell

29.08

ETV spordisaade, 29. august

29.08

Männikul selgusid Eesti parimad veelaudurid

loetumad

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

29.08

Heino Enden: pühapäeval meie heast mängust ei piisa

29.08

Soome korvpallikoondise peatreener: kiirus on meie tugevuseks Eesti vastu Uuendatud

29.08

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised Uuendatud

28.08

Duplantis jäi võidust hoolimata rahulolematuks: peaksin olema õnnelik, kuid ei tunne seda

08:47

Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

29.08

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

08:02

EM-iks valmistuv Eesti võrkpallikoondis alistas põnevusmängus Rumeenia

11:34

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab tähtsas MM-valikmängus Soomet

28.08

Maailma edetabelis 11. kohale tõusnud Selevko esines USA iluuisutamisõhtul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo