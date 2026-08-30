Shein mängis Portsmouthi mängus esimese poolaja

Lorent Tolaj viis Bristoli 31. minutil juhtima ja 56. minutil suurendas Jason Knight edu. Portsmouthi auvärav sündis viiendal üleminutil, mil Marezi realiseeris penalti.

Shein alustas kohtumist Portsmouthi algkoosseisus, aga vahetati poolajal pingile. Eestlane on kuulunud Lõuna-Inglismaa klubi algkoosseisu kõigis selle hooaja mängudes.

Portsmouth on võitnud sel hooajal ühe ja kaotanud kaks kohtumist. 24 meeskonnast koosnevas tabelis annab see hetkel 15. koha. Bristol Cityl on kogutud üks punkt enam ja klubi on 12. positsioonil. Kõik kolm mängu on võitnud üksnes Charlton Athletic.

Portsmouth peab järgmise kohtumise teisipäeval, 1. septembril, kui külla sõidab Derby County.