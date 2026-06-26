Shein võib jätkata karjääri Portsmouthis

Väljaande hinnangul on Sheini väärtus 2,9–4,9 miljonit eurot. Tema vastu on huvi tundnud ka Inglismaa esiliigaklubid Millwall ja Cardiff City. Juuni alguses kirjutas Saksamaa üleminekuekspert Dominik Schneider, et Sheinil on laual ka pakkumine ühelt Norra tippklubilt, vahendab Soccernet.ee.

Norra kõrgliigas kümnendal kohal paikneva Fredrikstadiga seob Sheini leping 2028. aasta lõpuni. Enne Norra klubiga liitumist on ta mänginud Tallinna Flora, Utrechti ja Dordrechti ridades.

Portsmouth lõpetas möödunud hooajal Inglismaa esiliigas 24 meeskonna konkurentsis 18. kohal.

Praegu kuulub Eesti koondislane Norra kõrgliigaklubi Fredrikstadi ridadesse.

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