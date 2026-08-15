Sheini debüüt Inglismaa esiliigas lõppes kaotusega

Shein kuulus Portsmouthi algkoosseisu ja mängis kohtumise lõpuni. Eestlane alustas keskväljal ning oli mängu alguses palliga aktiivne. Juba 12. minutil lõikas Shein karistusala lähistel söödu vahelt ja proovis ka peale lüüa, kuid Portsmouthi ründajate ette jäänud kaitsjad blokeerisid löögi.

15. minutil asus Portsmouth juhtima. Terry Devlin sai standardolukorra järel palli ning saatis selle karistusala tagant värava suunas, kuid QPR-i väravavaht ei suutnud lööki tõrjuda.

Shein tegutses keskväljal ja aitas Portsmouthil rünnakuid üles ehitada. 29. minutil jõudis QPR-i rünnak karistusalasse, kuid Shein jõudis õigel ajal vahele ning blokeeris värava ette suunatud tsenderduse.

Portsmouthi eduseis püsis 33. minutini, mil Ilias Chair viigistas. Seitse minutit hiljem lõi Koki Saito QPR-i teise värava. Esimese poolaja teisel lisaminutil lõi Chair oma teise värava, viies külalised 3:1 juhtima.

Teisel poolajal otsis Portsmouth aktiivselt võimalust mängu tagasi tulla. Shein püsis väljakul ning oli ka ise väravale lähedal. Kohtumise lõpuosas sai ta karistusala lähistel löögile, kuid QPR-i väravavaht tõrjus eestlase ürituse.

Portsmouth enam väravat ei löönud ja pidi hooaja avamängus vastu võtma 1:3 kaotuse. Shein sai kirja täismängu ning tema jaoks oli tegemist esimese kohtumisega Inglismaa esiliigas.