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Hollandi meedia: Mihkels liitub Belgia tipptiimiga

Jalgrattasport
Madis Mihkels
Madis Mihkels Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Hollandi väljaanne Wielerflits kirjutas nädalavahetusel, et profirattur Madis Mihkels sõlmis lepingu Belgia võistkonna Alpecin-Premier Techiga.

Wielerflitsiga suhelnud allikate sõnul sõlmis Mihkels Belgia tipptiimiga kahe aasta pikkuse lepingu. Väidetavalt hakkab eestlane asendama austraallast Kaden Groves'i, kes liitub Tudor Pro Cycling Teamiga.

Alpecin-Premier Techi tuntuimateks ratturiteks on hollandlane Mathieu van der Poel ja belglane Jasper Philipsen, kes võitsid äsja lõppenud Prantsusmaa velotuuril vastavalt kaks etappi ja ühe etapi.

23-aastasel Mihkelsil on World Touri tasemel käimas neljas hooaeg. Viimased kaks hooaega on ta vändanud USA meeskonna EF Education - EasyPosti värvides, eelneval kahel hooajal kuulus ta Intermarche-Wanty meeskonda.

Toimetaja: Henrik Laever

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