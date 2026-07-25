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Eesti purjelaudurid võitsid Euroopa meistrivõistlustelt kaks medalit

Purjetamine
Liisbeth Orav ja Johanna Lukk
Liisbeth Orav ja Johanna Lukk Autor/allikas: Noblessneri jahtklubi
Purjetamine

Poolas Sopotis lõppenud Techno293 ja Techno293 Plus Euroopa meistrivõistlustelt naasis Eesti koondis kahe medaliga. Johanna Lukk saavutas Techno293 U-17 neidude arvestuses pronksmedali ning Liisbeth Orav võitis Techno293 Plus naiste Open-klassis hõbemedali.

Euroopa meistrivõistlused pakkusid võistlejatele kogu nädala jooksul väga erinevaid tingimusi. Purjetati nii kerge kui tugeva tuulega ning mitmel päeval tuli toime tulla ka kuni kahemeetriste lainetega.

Treener Aivar Kajaka sõnul nõudis regatt sportlastelt pidevat kohanemist. "Võistlust iseloomustasid väga vahelduvad tingimused nii laine kui tuule osas. Määravaks sai stabiilsus kõigis oludes ja mentaalne võimekus võtta vastu erinevaid sõitude resultaate. Iga päev nõudis uute oludega kohanemist. Mitmed Eesti koondise sportlased tegid korralikke eneseületusi ja pakkusid häid momente sõitudes maailma parematega. Hoidsime kogu regati vältel toetavat ja võitluslikku meeleolu," ütles Kajakas.

Treener tõi eraldi esile Johanna Luku esituse: "Johanna tõi väga pingelises võistluses medali, püsides kogu regati vältel teravas tipus. Neli U-17 neidu olid teistest stabiilselt üle ning nende omavaheline heitlus kujunes väga tasavägiseks. Olen väga rahul, et töö Johannaga sujub ja see tulemus on selle kinnituseks. Oma osa on kogu tiimil, sest üksi ei jõua kaugele."

Lukk lõpetas U-17 neidude konkurentsis kolmandana, jäädes alla vaid kahele Kreeka purjelaudurile. 43 osalejaga võistlusklassis sõitis ta 13 võistlussõidust kümnel esikuuikusse ning lõpetas regati 34 miinuspunktiga.

Orav teenis Techno293 Plus naiste Open-klassis hõbemedali. Võistlus ei alanud tema jaoks lihtsalt, kuid regati jooksul suutis ta keeruliste oludega üha paremini kohaneda.

"Oli keeruline võistlus minu jaoks. Kuigi olen aastaid juba sõitnud, on siiski olusid, kus tunnen ennast ebakindlalt. Lained osutusid eriti keeruliseks teisel päeval, kus ulatusid kahe meetrini. Andsin endast parima, kuid pidin ühe sõidu katkestama. Ülejäänud päevadel oli keskmine või keskmisest tugevam tuul ning tundsin tõsist arengut. Hakkasin lainetest paremini aru saama. Tunnen rahulolu, et suutsin keerulistest oludest hoolimata ikkagi noppida mitu esikolmiku kohta," rääkis Orav.

Ta lisas, et kogu Eesti koondis näitas eri tingimustes head taset. "Tiim jõudis särada omal moel erinevates oludes. Oli näha head vilumust ja võimet võtta igast sõidust maksimum ning konkureerida maailma tasemel. Olen õnnelik, et saan treenida ja võistelda nii tugeva tiimiga," sõnas Orav.

Lisaks medalivõitjatele jõudsid mitmed Eesti sportlased oma võistlusklassides esikahekümnesse. Grita Griin lõpetas U-17 neidude arvestuses 17. ja Helena Jõepere 18. kohal. U-17 poiste seas oli Eesti parim Henri Kiiver 20. kohaga, Pärt Kullerkupp lõpetas 30. ja Uku Aksel Karma 45. kohal. U-15 tüdrukute arvestuses saavutas Linda Tulviste 24. koha ning U-13 vanuseklassis oli Oskar Lukk 51.

Sportlaste hinnangul oli regati suurimaks väljakutseks just kiiresti muutuvates tingimustes õigete otsuste tegemine. Henri Kiiver tõi esile, et tundis võrreldes eelmise aasta maailmameistrivõistlustega selget arengut ning suutis neljandal võistluspäeval sõita kahel järjestikusel sõidul neljanda ja kuuenda koha eest maailma parematega. Pärt Kullerkupp pidas keeruliseks võistluse teist poolt, kus tuli lisaks muutlikele ilmaoludele lahendada ka varustusega seotud probleeme. Grita Griin jäi rahule sellega, et suutis keerulistes oludes säilitada rahu ning lõpetada regati ühtlase tulemuste seeriaga. Helena Jõepere sõnul oli tegemist ühe tema senise raskeima võistlusega nii füüsiliselt kui vaimselt, samas kui Art Robert Pedajas tõi välja, et just tugevas tuules tundis ta end kõige kindlamalt ning sai teha oma parimad sõidud. Uku Aksel Karma hinnangul jäid küll tulemused ootustele alla, kuid võistluse jooksul paranesid nii manöövrid kui purje tunnetus.

Toimetaja: Maarja Värv

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