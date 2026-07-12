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Võrkpall lubab Venemaa tagasi mängima

Võrkpall
Venemaa võrkpallikoondis
Venemaa võrkpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Võrkpall

Rahvusvaheline võrkpalliliit (FIVB) teatas rahvusvahelise olümpiakomitee sel nädalal avaldatud suuniste järel, et lubab Venemaa sportlased tagasi oma võistlustele.

Nüüdsest saavad 2022. aastast rahvusvahelisest võrkpallielust eemaldatud Venemaa sportlased osaleda kõikidel FIVB egiidi all toimuvatel võistlustel ja distsipliinidel.

Venemaa koondiste kohad ja punktisummad maailma edetabelites taastatakse selle seisuga, mis olid hetkel, kui need külmutati. Sümboolika (lipp, hümn) kasutamise osas aga otsust ei langetatud ning nii FIVB kui ka Euroopa katusorganisatsioon CEV konsulteerivad selles osas eelnevalt teiste spordiorganisatsioonidega.

Koostöös rahvusvahelise testimisagentuuriga (ITIA) töötatakse välja eraldi range dopinguvastane testimisplaan, lubas FIVB ja lisas, et kõigest hoolimata ollakse endiselt mures sõjategevuse pärast Ukrainas ja mõistetakse hukka vägivald. Samuti jätkab FIVB oma abiprogrammi kaudu Ukraina võrkpalli toetamist.

Venemaa võrkpallijuht Stanislav Ševtšenko tervitas spordiala katusorganisatsiooni otsust ja tõi välja, et tegemist on esimese võistkonnaalaga, kus neil on lubatud naasta. Ta lisas, et tõenäoliselt toimub naasmine siiski samm-sammult ehk kõigepealt saavad õiguse ranna- ja seejärel saalivõrkpallurid.

"Me eeldame lähitulevikus oma rahvusvahelistelt partneritelt vajalike selgituste ja juhtiste saamist seoses selle otsuse rakendamise protseduuride ja ajakavaga," lisas ta.

Venemaa on võrkpallis kuulunud ajalooliselt suurte tegijate hulka. Alates 1996. aasta Atlanta olümpiast kuni Tokyoni ei jäänud meeskond kordagi poolfinaalist välja ning 2012. aastal Londonis teeniti ka kuldmedalid. Naised nii edukad pole olnud, aga kahe hõbeda kõrval on samal perioodil kõige kehvemal juhul saadud seitsmes koht.

Toimetaja: Siim Boikov

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