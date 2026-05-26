Leok lõpetas Prantsusmaa EM-etapi 12. kohal

Lucas Leok. Autor/allikas: @sevenonepictures
EMX125 klassi Euroopa meistrivõistluste viies etapp sõideti sel nädalavahetusel koos MM-etapiga Prantsusmaal Lacapelle Marivali krossirajal. Ainsa eestlasena oli seal võistlemas Lucas Leok, kes EMX125 klassis tuli etapi kokkuvõttes 12. kohale. Sarja üldarvestuses jätkab ta kümnendana.

Nelja etapi järel EMX125 klassis kümnendat kohta hoidnud Leok alustas nädalavahetust üsna hästi ja sõitis oma grupi kvalifikatsioonis välja seitsmenda ringiaja (1.44.576), kirjutab msport.ee.

Esimeses võistlussõidus ei saanud eestlane kõige paremat starti ning ta oli sõidu alguses alles 27. kohal. Järgnevate ringide jooksul hakkas Leok vaikselt ettepoole tõusma ja kolmandalt ringilt tulles oli ta juba 20. kohale tõusnud. Eestlane jätkas hästi, tõusis sõidu teises pooles juba 13. kohale, kuid kaotas kahjuks sõidu lõpus mõned kohad ja jõudis finišisse 15. kohal.

Teises võistlussõidus sai Leok üsna hea stardi, kuid ebaõnnestus esimesel ringil ning langes esikümne piirilt 26. kohale. Sarnaselt avasõidule liikus Leok seejärel koguaeg ettepoole lõpetas sõidu 14. kohal. Pärast sõitu said kaks sõitjat lippude eiramise eest karistada, Leok tõusis kaks kohta ettepoole ja sai kirja 12. koha punktid.

Etapi kokkuvõttes tuli Lucas Leok 15 punktiga 12. kohale. Etapivõit kuulus 47 punktiga Ricardo Bauerile, teine oli 45 punktiga Moritz Ernecker ja kolmas 40 punktiga Sleny Goyer. Üldarvestuses jätkab Leok 10. kohal ja tal on koos 96 punkti. Sarja liider on 223 punktiga Ernecker, teine on 185 punktiga Bauer ja kolmas 166 punktiga Goyer.

"Kvalifikatsioonis olin enda grupis seitsmes. Rada oli päris hull, natuke ei saanud soontega hakkama, aga sain enam-vähem ringi kirja," võttis Leok nädalavahetuse kokku. "Esimese sõidu stardis läks esiratas vastu puud, ei saanud nii hästi minema ja esimene ring oli ka paha. Hakkasin tagant tulema ja lõpuks olin viieteistkümnes, sõit oli enam-vähem. Teises sõidus sain stardist paremini minema, aga esimene ring oli kohutav, lasin liiga palju konkurente mööda. Lõpuks jõudsin tagasi 12. kohale. Kokkuvõttes enam-vähem nädalavahetus, aga esimene ring tuleb kõvasti paremaks saada ja peab soontega paremini hakkama saama. Näeme Kegumsis ülejärgmine nädalavahetus."

