Hispaania kõrgliiga juht tahab Infantino lahkumist: tema aeg on läbi

Intervjuus Itaalia väljaandele Gazzetta dello Sport kritiseeris Tebas äsja lõppenud MM-finaalturniiri joogipause, pühapäevase finaali pikka vaheajapausi, USA ründaja Folarin Baloguni võistluskeelu edasilükkamist ning jutte sellest, et tulevikus võib MM toimuda 64 meeskonnaga.

Kui Tebaselt küsiti, kas Infantino peaks tagasi astuma, vastas hispaanlane: "minu arvates küll, tema aeg on läbi. Rahvuslikud alaliidud toetavad aga teda ja FIFA valimissüsteem on üdini mäda. Pole ühtegi vastaskandidaati, keegi ei taha kandideerida, teades, et ta kaotab nagunii. Ta ei peaks jääma, aga praegune asjade käik on selline, et ta ei lahku," tõdes Tebas.

Tebas viibis nädala lõpus USA-s, kus nägi East Rutherfordis pühapäeval oma riigi triumfi. "Siin USA-s olles olen kuulnud nii paljudelt inimestelt, et nad on Infantino vastu ja pole nõus sellega, mida ta teeb. Nad ütlevad seda, aga siis ei võta midagi ette. Ma ei tea, kumb on hullem: kas kaassüü või vaikimine," sõnas hispaanlane.

Nelja aasta pärast toimub jalgpalli MM peamiselt Hispaanias, Portugalis ja Marokos, aga kuna tähistatakse ka 100 aasta möödumist esimesest MM-finaalturniirist, toimuvad mõned mängud ka Argentinas, Uruguays ja Paraguays. Mullu kevadel teatas Lõuna-Ameerika jalgpalliliit Conmebol, et tahab 2030. aastal MM-il näha 64 meeskonda, et kolm kõnealust riiki saaksid korraldada täismahus turniiri.

"Koondiste arvu suurendamine ei ole loogiline: jalgpall ei ole vaid maailmameistrivõistlused," sõnas Tebas. "Rahvuslikud liigad on need, mis hoiavad seda spordiala elus. Nad hävitavad kümnete tuhandete töökohtadega jalgpallitööstust turniiri nimel, mis kestab 40 päeva ja kaasab käputäit mängijaid. Me vajame vähem rahvusvahelisi mänge: FIFA ei mõista, et nad teevad vastutustundetuid otsuseid," lisas ta.