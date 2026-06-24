Infantino kaitses MM-il kasutusele võetud joogipause

Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino kaitses jalgpalli MM-il kasutusele võetud kohustuslikke joogipause, rõhutades, et nende eesmärk on eelkõige kaitsta mängijate tervist ning anda neile tiheda turniiri jooksul võimalus taastuda

Tänavusel MM-il tehakse kõigis 104 kohtumises mõlema poolaja keskel kolmeminutiline joogipaus. Infantino sõnul on peamine põhjus küll kuumus, kuid sama oluline on anda mängijatele võimalus puhata pika turniiri jooksul.

"Sellisel võistlusel nagu maailmameistrivõistlused, mis kestab 39 päeva ja kus meeskonnad võivad selle aja jooksul pidada kuni kaheksa mängu, on äärmiselt oluline, et neil oleks hetk taastumiseks," ütles Infantino.

FIFA president lükkas tagasi ka väited, nagu oleks joogipauside eesmärk suurendada reklaamitulu. Tema sõnul sõlmiti kõik ärilepingud juba enne turniiri algust ning alaliit ei teeni pausidest täiendavat tulu.

"FIFA ei teeni sellest absoluutselt mitte midagi. See ei ole meie jaoks rahaline küsimus," kinnitas Infantino.