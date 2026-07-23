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Norra jalgpalliliit kaebab Trumpi sekkumise FIFA eetikakomiteele

Jalgpalli MM
Norra jalgpallikoondis
Norra jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpalli MM

Norra Jalgpalliliit (NFF) plaanib esitada Rahvusvahelisele Jalgpalliliidu (FIFA) eetikakomiteele kaebuse seoses USA presidendi Donald Trumpi sekkumisega Folarin Baloguni mängukeelu tühistamisse.

NFF-i president Lise Klaveness ütles väljaandele The Times, et juhtum on tema hinnangul sedavõrd tõsine, et see tuleb arutada alaliidu juhatuses ning seejärel esitada ametlik kaebus FIFA eetikakomiteele.

Klaveness kinnitas ka Norra ringhäälingule NRK, et nii Euroopa Jalgpalliliit (UEFA), NFF kui ka mitmed teised alaliidud olid FIFA otsusest sügavalt häiritud. Tema sõnul otsustab NFF järgmisel juhatuse koosolekul, kuidas edasi tegutseda, kuid Baloguni juhtum soovitakse lisada juba varem FIFA eetikakomiteele esitatud pöördumisele.

"Kui reegleid niimoodi venitada, satutakse libedale teele, mis seab ohtu kogu mängu usaldusväärsuse. Kõik teavad, et seda otsust mõjutasid välised jõud ning puudus nõuetekohane protsess," ütles Klaveness The Timesile.

NRK kommentaator Jan Petter Saltvedt kiitis NFF-i soovi juhtumiga edasi minna, kuid kahtles, kas sellel on reaalseid tagajärgi.

"On oluline, et keegi selle teema tõstatab. Praegu tundub, et FIFA-s võib kõike teha ja keegi ei vastuta millegi eest," sõnas Saltvedt.

Balogun eemaldati maailmameistrivõistluste kohtumises Bosnia ja Hertsegoviina vastu väljakult, kuid FIFA tühistas hiljem tema mängukeelu ning ründaja sai osaleda järgmises kohtumises Belgiaga. Trump on ise varem kinnitanud, et helistas sel teemal FIFA presidendile Gianni Infantinole ning palus otsuse ümber vaadata.

The Timesi andmetel soovib Klaveness, et Infantino tunnistaks avalikult, et Baloguni mängukeelu tühistamine oli ekslik otsus.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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