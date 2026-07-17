Eestlane võitis juunioride EM-il hõbeda

Euroopa meistrivõitlustel võisteldakse 14.1, 10-palli, 8-palli, 9-palli ning võistkondlikes distsipliinides.

Eesti koondis on turniiri alustanud suurepäraselt, kui teenitud on juba tiitlivõistluste esimene medal. Esimese eestlasena teenis tänavusel EM-il medali Sander Tamm, kes saavutas U-19 vanuseklassi 10-palli arvestuses hõbemedali.

Tamme võitis teel finaali kohtumised Ilija Dimovski (7:4), Marko Malina (7:5) ja Gabriel Aspholmi (7:6) vastu.

Viimase 16 seas võitis eestlane Markus Schleindleri (7:1) vastu ning veerandfinaalis Renzo Sierra (7:5). Poolfinaalis läks Tamme vastamisi Ruben Gomesiga, keda võitis 7:6.

Finaalis jäi ta Eesti juurtega Rootsi noorsportlasele Walter Laikrele alla 1:7.

Lisaks kuuluvad Eesti koondisesse veel Revo Maimre, Marcus Aarde, Kalev Johannes Ruus, Romeo Rio Riigov, Eliise Kaljurand ja Tomi Kuusik.

Piljardi Euroopa meistrivõistlused jätkuvad ning Eesti sportlastel seisavad ees veel mitmed individuaal- ja võistkondlikud medalivõimalused.