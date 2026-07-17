Muhu väina regati eelviimane etapp pakkus võistlejatele tuuleloteriid

Neljapäeval jätkunud eelviimasel etapil oli ORC I ja ORC II klassidele kavas umbes 26 meremiili pikkune rannikusõit. ORC III, ORC IV ja Draakonid pidid läbima ligikaudu 23,4 ning Folkbootid ligi 20 meremiili pikkuse distantsi.

Kuigi päikseline suvehommik ja õrn tuul tõotasid kaunist päeva merel, muutis olematu tuul võistlusolusid täielikult. Kuna tuule oli dramaatiliselt langenud, otsustati kõikide klasside finiš võtta Allirahu väravas.

Allirahu väravas jõudis esimesena finišisse NICOLE (kapten Gatis Graudums), kes purjetas tagant tulijatele ette kontrollaja. Ükski teine jaht selle aja jooksul finišisse ei jõudnud ning etapivõit läks ainsana kontrollaja jooksul lõpetanud Läti meeskonnale. Dramaatiline lõpplahendus kasvatas liidri edu enne regati viimast võistluspäeva.

Üldarvestuses kindlustas Nicole seitsme punktiga üldliidri koha. Teisele kohale tõusis kümne punktiga CLEAN ENERGY (kapten Mati Sepp),. Kolmandal kohal jätkab 14 punktiga BERTA (kapten Hando Sutter) 14 punktiga.

ORC II grupis võttis etapivõidu võttis LUMI (kapten Mart Eensal). Otsustavaks kujunes kannatlikkus kiiresti vaibuvates tuuleoludes. Teise koha saavutas Soome jaht TETU 5 (kapten Seppo KarI), kolmandana lõpetas SUGAR (kapten Sten Christian Taal). Vaiksed tuuleolud hoidsid vahed väikestena ning iga taktikaline otsus võis mõjutada lõpptulemust.

ORC II klassis jätkab liidrina AMSERV TOYOTA ST (kapten Margus Žuravljov) 11 punktiga. Tänase etapivõiduga tõusis teiseks LUMI, vähendades vahe liidriga kolme punktini. Kolmandal kohal püsib SUGAR 15 punktiga, mis tähendab, et enne viimast võistluspäeva on poodiumikohad endiselt täiesti lahtised.

ORC III klassis, kus käib tihe heitlus Eesti meistritiitli nimel, võttis vaibuvates tuuleoludes peetud etapil võidu BELLATRIX kapten (kapten Rauno Pielberg). Teise koha saavutas LILIANN (kapten Margus Beljakov), kolmanda aja sõitis välja üldliider FARO (kapten Neeme Külm).

Kolmanda koha punktidest piisas, et FARO säilitaks kindla liidrikoha. Meeskond juhib 20 punktiga, teisel kohal jätkab KATARINA JEE (kapten Mart Tamm) 35 punktiga ning kolmandal kohal WINDWALKER (kapten Priit Jürioja) juhtimisel 37 punktiga.

ORC IV klassis jätkas võidukalt LAGLE III (kapten Ülari Velviste), mis kindlustas üldliidrikohta veelgi enam. Teise koha saavutas VESILEENU (kapten Imre Marmori) ning kolmandana lõpetas MERILANE (kapten Raigo Pajula).

LAGLE III meeskond juhib enne regati viimast võistluspäeva 8 punktiga. Teisel kohal jätkab VESILEENU 14 punktiga ning kolmandal kohal MERILANE 25 punktiga.

Folkbootide klassis lõpetas esimesena BACCHUS (kapten Olev Oolup), teise koha saavutas

CASTOR (kapten Joosep Laus) ning kolmandana finišeeris FILUR (Liise Köösel).

Etapivõit tõstis BACCHUSi ka regati üldliidriks. Enne homset viimast võistluspäeva juhib meeskond 14 punktiga, edestades JONNAT kahe punktiga. Kolmandal kohal jätkab CASTOR 18 punktiga.

Draakoniklassi jahid otsustasid vaikivates tuuleoludes võistlemise katkestada.

Reedel ootab ees 69. Muhu Väina regati viimane võistluspäev.