38. sünnipäeva tähistavat McGregorit ootab ees põlveoperatsioon

MMA täht Conor McGregor kinnitas sotsiaalmeedias, et teda ootab ees põlveoperatsioon, kuid hoolimata vigastusest ei pea ta oma karjääri lõppenuks.

McGregor naasis nädalavahetusel võistlusareenile esimest korda pärast viit aastat, kuid tagasitulek kujunes lühikeseks. Ta kaotas kiiresti ning vigastas matši käigus põlve, mistõttu seisab nüüd ees operatsioon ja sellele järgnev taastusravi.

Vaatamata ebaõnnestunud naasmisele usub iirlane, et tema teekond UFC-s pole veel läbi. Praeguse lepingu järgi on tal pidada veel üks matš ning just sellele soovib ta pärast paranemist keskenduda.

"Operatsioon. Rehabilitatsioon. Siis naasen võitluskunstide juurde ja sõidan uuesti. Lepinguga on jäänud üks matš. Palun, jumal! Ma usaldan, et issand näitab mulle teed," kirjutas McGregor.

Veel enne nädalavahetuse kohtumist rääkis McGregor, et loodab oma viimase lepingujärgse matši pidada 2027. aasta aprillis. Kas põlvevigastus selle plaani edasi lükkab, pole praegu teada, sest vigastuse täpse raskuse kohta pole avalikkusele infot jagatud.

Viimastel aastatel on McGregor pälvinud tähelepanu rohkem kohtusaalides ja meelelahutusmeedias kui võitluspuuris. Tema nimega on kaasnenud mitu skandaali, sealhulgas süüdimõistmine vägistamisjuhtumis ning probleemid alkoholi ja narkootikumidega. Ka võitleja ise on varem tunnistanud kokaiini tarvitamist.

Nüüd kinnitas McGregor, et soovib keskenduda taastumisele ja jätkata oma muutunud eluviisiga.