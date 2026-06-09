Robin Jäätma näitas Türgis suurepärast täpsust

"Tänane laskmine oli korralik ja suuri vigu ei teinud," lausus Robin Jäätma. "Täna puhus vasakult paremale tuul, mis meeldib mulle kõige rohkem ja tõi ka ilmselt korraliku skoori. Olen avapäevaga rahul. Eks näis, mis sellel nädalal veel pakkuda on."

See tähendab, et Jäätma pääses otse 32 parema hulka ja alustab võistlust reede hommikul. Tema õde Lisell Jäätma oli 693 silmaga 68 naise konkurentsis 16. Lisell jätkab võistlust 1/24 ringist, kus tuleb kohtuda sakslanna Jennifer Walteriga.

Segavõistkondade arvestuses lõpetasid Lisell ja Robin Jäätma kvalifikatsiooni üheksandal kohal. Kokku osaleb võistlusel 23 segavõistkonda. Eesti paar pääses otse kaheksandikfinaali, kuna avaring on neile vaba. Seal tuleb vastu Hiina paar. Segavõistkondade duellid algavad neljapäeva pärastlõunal.

Vibulaskmise maailmakarikaetapp Türgis toimub 14. juunini.