X!

Robin Jäätma näitas Türgis suurepärast täpsust

Vibulaskmine
Robin Jäätma
Robin Jäätma Autor/allikas: Eesti Vibuliit
Vibulaskmine

Eesti plokkvibulaskja Robin Jäätma püstitas maailmakarikaetapil Antalyas 712 oma rahvusvaheliste võistluste parima kvalifikatsioonitulemuse. See andis talle 76 sportlase seas kolmanda asetuse.

"Tänane laskmine oli korralik ja suuri vigu ei teinud," lausus Robin Jäätma. "Täna puhus vasakult paremale tuul, mis meeldib mulle kõige rohkem ja tõi ka ilmselt korraliku skoori. Olen avapäevaga rahul. Eks näis, mis sellel nädalal veel pakkuda on."

See tähendab, et Jäätma pääses otse 32 parema hulka ja alustab võistlust reede hommikul. Tema õde Lisell Jäätma oli 693 silmaga 68 naise konkurentsis 16. Lisell jätkab võistlust 1/24 ringist, kus tuleb kohtuda sakslanna Jennifer Walteriga.

Segavõistkondade arvestuses lõpetasid Lisell ja Robin Jäätma kvalifikatsiooni üheksandal kohal. Kokku osaleb võistlusel 23 segavõistkonda. Eesti paar pääses otse kaheksandikfinaali, kuna avaring on neile vaba. Seal tuleb vastu Hiina paar. Segavõistkondade duellid algavad neljapäeva pärastlõunal.

Vibulaskmise maailmakarikaetapp Türgis toimub 14. juunini.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

21:13

VIDEO | Mustmaa esimene koondisevärav kindlustas Eestile karika

20:07

Aljona Gornieva tuli noorte EM-il koondise parimana kuuendaks

19:13

Robin Jäätma näitas Türgis suurepärast täpsust

19:01

Neli Eesti kergejõustiklast võistleb NCAA meistrivõistlustel

18:50

Marleen Ritari ületas poole sajandi vanuse noorterekordi

18:26

Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest Uuendatud

18:15

MM-il hakkavad kehtima uued reeglid

17:49

Kronbergs jooksis isikliku rekordi

17:07

Distsiplinaarkomisjoni otsusest hoolimata ei saa Venemaa jäähoki MM-ile

17:01

Filip Ingebrigtsen jätab koduse Teemantliiga etapi vahele

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08.06

Suri 20-aastane Eesti saalihokimängija ja treener

18:26

Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest Uuendatud

00:06

Rannula ja Tass kaotasid Poolas finaalseeria avamängu lõpusekundite viskest

08.06

Mängu lõpus hoogu läinud Kullamäe aitas Lietkabelisel seeria viigistada

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

08:11

Spurs lõpetas Wembanyama 32 punkti toel Knicksi võiduseeria

08.06

Vehklemisliidu uueks peasekretäriks saab Laura Rogenbaum

08.06

Kaidi Kivioja püstitas täispika Ironmani debüüdil Eesti rekordi

08.06

Lajal kaotas otsustava mängu, aga pääses ikkagi põhitabelisse Uuendatud

08.06

Soome jäähokimängijal varastati MM-kuldmedal karaokebaarist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo