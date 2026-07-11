Portugali uus peatreener soovib, et Ronaldo koondises jätkaks

Portugali jalgpallikoondise uueks peatreeneriks nimetatud Jorge Jesus ütles, et soovib Cristiano Ronaldot ka edaspidi rahvusmeeskonnas näha, kui ründaja ise soovib koondisekarjääri jätkata.

Jesus sõlmis reedel Portugali Jalgpalliliiduga nelja-aastase lepingu ning juhendab koondist kuni 2030. aasta maailmameistrivõistlusteni. Ta vahetas ametis välja Roberto Martinezi, kelle leping lõppes pärast Portugali 0:1 kaotust Hispaaniale MM-i kaheksandikfinaalis.

Viimase aasta Saudi Araabia klubis Al Nassr Ronaldot juhendanud Jesus rõhutas, et vanus ei mängi koondise valikul määravat rolli.

"Vanusel pole tähtsust. Vaadake Crisi. Minu käe all läbis ta mängu kohta kaheksa kilomeetrit ja saavutas kiiruse üle 25 kilomeetri tunnis," ütles Jesus.

41-aastane Ronaldo teatas pärast 2026. aasta maailmameistrivõistlusi, et tema MM-karjäär on lõppenud, kuid jättis lahtiseks võimaluse Portugali koondist ka edaspidi esindada. Tänavusel MM-il lõi ta kolm väravat. Portugali läbi aegade resultatiivseima mängija arvel on 233 koondisemängu ja 146 väravat.

Jesus ütles, et pole Ronaldoga veel tema tuleviku üle rääkinud, kuid soovib seda lähiajal teha.

"Ta ei ole kunagi olnud probleem ei koondisele ega mulle. Ta on Portugali sümbol ja läheb ajalukku. Pean temaga rääkima, et teada saada, mida ta ise tahab. Kui ta on valmis ja ma leian, et ta väärib kutset, siis kutsun ta koondisesse," sõnas uus peatreener.