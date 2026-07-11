Võltsuudis kuulutas ekslikult Sadio Mane koondisekarjääri lõppenuks

Senegali jalgpallitähe Sadio Mane ümber puhkes reedel segadus, kui sotsiaalmeedias hakkas levima väidetav pressiteade, mille kohaselt oli ründaja lõpetanud koondisekarjääri. Kuulujutt levis kiiresti nii sotsiaalmeedias kui ka mitmes väljaandes, kuid hiljem selgus, et selle taga oli tehisaru abil loodud võltsitud pressiteade.

Kuulujutt hakkas levima paar päeva pärast seda, kui Senegal langes 2026. aasta MM-i kaheksandikfinaalist. Esimesena avaldas väidetava Mane avalduse Senegali väljaanne Le Quotidien. Selle põhjal kirjutas uudise ka Prantsusmaa spordileht L'Equipe, kuid eemaldas selle hiljem ning vabandas, sest teave osutus valeks.

Peagi lükkas väljaanne Sport News Africa kuulujutu ümber. Ajakirjanik Malang Sane kirjutas mängijale lähedastele allikatele viidates, et Mané ei ole koondisekarjääri lõpetanud. Selgus, et sotsiaalmeedias levinud pressiteade oli tehisaru abil loodud võltsing.

Segadust võis tekitada ka Mane varasem kommentaar tänavuse Aafrika Rahvuste Karika (AFCON) ajal. Toona ütles ta, et tegemist on tema viimase AFCON-i finaalturniiriga, kuid see ei tähendanud, et ta loobub Senegali koondisest.

Mane on Senegali koondist esindanud alates 2012. aastast ning löönud selle aja jooksul 55 väravat. Sellega on ta ühtlasi Senegali kõigi aegade parim väravakütt. 34-aastane Mane mängib praegu Saudi Araabia klubis Al-Nassr. Euroopa tippjalgpallis esindas ta varem Metzi, Red Bull Salzburgi, Southamptoni, Liverpooli ja Müncheni Bayernit.