X!

Võltsuudis kuulutas ekslikult Sadio Mane koondisekarjääri lõppenuks

Jalgpall
Sadio Mane Senegal - Belgia mängus.
Sadio Mane Senegal - Belgia mängus. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpall

Senegali jalgpallitähe Sadio Mane ümber puhkes reedel segadus, kui sotsiaalmeedias hakkas levima väidetav pressiteade, mille kohaselt oli ründaja lõpetanud koondisekarjääri. Kuulujutt levis kiiresti nii sotsiaalmeedias kui ka mitmes väljaandes, kuid hiljem selgus, et selle taga oli tehisaru abil loodud võltsitud pressiteade.

Kuulujutt hakkas levima paar päeva pärast seda, kui Senegal langes 2026. aasta MM-i kaheksandikfinaalist. Esimesena avaldas väidetava Mane avalduse Senegali väljaanne Le Quotidien. Selle põhjal kirjutas uudise ka Prantsusmaa spordileht L'Equipe, kuid eemaldas selle hiljem ning vabandas, sest teave osutus valeks.

Peagi lükkas väljaanne Sport News Africa kuulujutu ümber. Ajakirjanik Malang Sane kirjutas mängijale lähedastele allikatele viidates, et Mané ei ole koondisekarjääri lõpetanud. Selgus, et sotsiaalmeedias levinud pressiteade oli tehisaru abil loodud võltsing.

Segadust võis tekitada ka Mane varasem kommentaar tänavuse Aafrika Rahvuste Karika (AFCON) ajal. Toona ütles ta, et tegemist on tema viimase AFCON-i finaalturniiriga, kuid see ei tähendanud, et ta loobub Senegali koondisest.

Mane on Senegali koondist esindanud alates 2012. aastast ning löönud selle aja jooksul 55 väravat. Sellega on ta ühtlasi Senegali kõigi aegade parim väravakütt. 34-aastane Mane mängib praegu Saudi Araabia klubis Al-Nassr. Euroopa tippjalgpallis esindas ta varem Metzi, Red Bull Salzburgi, Southamptoni, Liverpooli ja Müncheni Bayernit.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

premium liiga

jalgpalliuudised

15:17

FIFA loodab MM-finaali murutükkide müügiga teenida üle 11 miljoni dollari

12:55

Võltsuudis kuulutas ekslikult Sadio Mane koondisekarjääri lõppenuks

11:40

Inglismaa sai enne MM-i veerandfinaali tagasi kaks tähtsat mängijat

11:02

Portugali uus peatreener soovib, et Ronaldo koondises jätkaks

10:48

TÄNA OTSE | Haalandi ja Kane'i duellis selgub kolmas poolfinalist

00:35

Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi Uuendatud

10.07

Ott Järvela ja Alvar Tiisler: 48 tiimi formaat on tulnud, et jääda

10.07

VIDEO | Harju sahistas Transi võrku neli korda, kirja läks kolm väravat

10.07

Kodus Narvale kolm väravat löönud Harju lõpetas nukra seeria Uuendatud

10.07

Werder toob Heinale konkurendiks MM-il osalenud Austria koondise esikinda

sport.err.ee uudised

15:17

FIFA loodab MM-finaali murutükkide müügiga teenida üle 11 miljoni dollari

14:47

Kaks Eesti ujujat kindlustasid koha juunioride EM-i poolfinaalis

14:10

Jacquelin naudib profiratturi elu: tunnen end nagu laps kommipoes

13:28

Tribuntsov parandas taas Eesti rekordit

12:58

VAATA OTSE | Eesti golfikoondis mängib koduse EM-i finaalis Iirimaaga Uuendatud

12:55

Võltsuudis kuulutas ekslikult Sadio Mane koondisekarjääri lõppenuks

12:14

U-20 koondise peatreener: parima mänguga suudame kõigiga konkureerida

11:40

Inglismaa sai enne MM-i veerandfinaali tagasi kaks tähtsat mängijat

11:02

Portugali uus peatreener soovib, et Ronaldo koondises jätkaks

10:48

TÄNA OTSE | Haalandi ja Kane'i duellis selgub kolmas poolfinalist

09:54

Wanyonyi purustas Monacos 1000 meetri maailmarekordi

09:19

Tallinn Race'il selguvad nädalavahetusel regati võitjad

08:12

Djokovic pärast kaotust: tahan Wimbledonis veel vähemalt korra mängida

00:35

Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi Uuendatud

10.07

Ott Järvela ja Alvar Tiisler: 48 tiimi formaat on tulnud, et jääda

10.07

Rally Estoniaks valmistuv Nõgene: lähme head võistlust pakkuma

10.07

Mölder: eesmärk on ikkagi Eestist väljas paremini mängida

10.07

ETV spordisaade, 10. juuli

10.07

Sinner ei andnud poolfinaalis Djokovicile suurt võimalust

10.07

VIDEO | Harju sahistas Transi võrku neli korda, kirja läks kolm väravat

loetumad

00:35

Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi Uuendatud

10.07

Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

10.07

Mbappe lahkus veerandfinaalis väljakult tavapärasemast varem

10.07

Prantsusmaa jõudis esimesena poolfinaali

10.07

Eesti golfikoondis pääses kodustel radadel esimest korda EM-finaali Uuendatud

10.07

Veesaar viskas Atlanta võidumängus 14 punkti

12:58

VAATA OTSE | Eesti golfikoondis mängib koduse EM-i finaalis Iirimaaga Uuendatud

10.07

Inglismaa mängija sai kahe mängu pikkuse võistluskeelu

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo