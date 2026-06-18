Kristal: Ronaldo ei pea alustama igat mängu

Pärast Portugali 1:1 viiki Kongo vastu peetud maailmameistrivõistluste avamängu leidis Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrik Kristal, et Cristiano Ronaldo on koondisele endiselt vajalik, kuid tema roll ei pea enam olema selline nagu varasematel aastatel.

Kristali hinnangul üritas Portugal avamängus liialt Ronaldot otsida, mis muutis meeskonna mängu etteaimatavaks.

"Ma arvan, et ta peaks kindlasti koondises olema, aga eile oli näha, et võib-olla üritati liiga palju teda üles leida. See segas Portugali mängu," sõnas Kristal.

Poolkaitsja sõnul erineb Ronaldo roll oluliselt näiteks Lionel Messi omast.

"Messi kaudu mängitakse, aga Ronaldol on vaja seda viimast puudet või lõpetamist. Ta ootabki pigem seda viimast võimalust värav ära lüüa," selgitas ta.

Kristal rõhutas, et ühe kohtumise põhjal ei tasu 41-aastase portugallase kohta kaugeleulatuvaid järeldusi teha.

"Ühe mängu põhjal ei saa midagi öelda. Messi on küll seda MM-i paremini alustanud, aga kahte läbi aegade parimat mängijat ei tohi ühe mängu pealt maha teha," ütles ta.

Samas leiab Eesti koondislane, et Ronaldol võiks Portugali koondises olla senisest suurem liidri ja mentori roll.

"Portugalil on minu arvates turniiri parim keskväli. Võiks rohkem sellele keskenduda ning Ronaldo võib väga hästi olla mentor või liider. Minu jaoks ei pea ta alustama igat mängu," märkis Kristal.

Kristal ei nõustunud ka väitega, et maailmameistrivõistluste laienemine ja väiksemate jalgpalliriikide kaasamine on turniiri taset langetanud. Tema hinnangul muudavad just sellised koondised MM-i põnevamaks ning Euroopa ülekaal ei ole enam nii suur kui varem.

"Aafrika satsid on väga hästi näidanud jalgpalli ja eriti Aasia satsid nagu Jaapan ja Lõuna-Korea. Minu jaoks ei domineeri enam ainult Euroopa ning neid esimesi mänge vaadates võib MM-i võita ükskõik kes," sõnas Kristal.

Küsimusele, kellele ta MM-il pöialt hoiab, vastas Kristal, et toetab tänavu Roheneemesaari. Maailmameistriks ennustab ta aga Hispaaniat.