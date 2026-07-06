X!

Ronaldo kinnitas: tänavune MM jääb tema viimaseks

Jalgpalli MM
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Portugali jalgpallitäht Cristiano Ronaldo kinnitas enne esmaspäevast maailmameistrivõistluste kaheksandikfinaali Hispaania vastu, et 2026. aasta MM jääb tema karjääri viimaseks.

41-aastane Ronaldo osaleb oma kuuendatel MM-il. Alagrupiturniiril sai temast esimene jalgpallur, kes on löönud värava kuuel erineval MM turniiril.

"See on minu viimane MM, aga loodan, et homme ei ole minu viimane mäng," ütles Ronaldo mängueelsel pressikonverentsil.

Portugali koondise kapten sõnas, et lahkub rahvusvahelisest jalgpallist puhta südametunnistusega, sest on andnud jalgpallile kõik. Tema sõnul ei sõltu tema pärand sellest, kas ta suudab maailmameistritiitli võita.

"Ma ei saa rohkem ega vähem Cristiano, kui võidan maailmameistrivõistlused. Mul ei puudu elus midagi," ütles ta.

Ronaldo sõnul on tänavune MM olnud tema jaoks emotsionaalselt kõige meeldejäävam turniir. Ta tõi esile fännide kirgliku toetuse ning ütles, et on kogu turniiri väga nautinud.

Enne Portugali ja Hispaania kohtumist kiitis Ronaldot ka Hispaania peatreener Luis de la Fuente.

"Olen Cristiano fänn. Ta on eeskujuks oma ambitsioonikuse, iseloomu ja tööeetikaga. Peame tema kvaliteeti kogu kohtumise vältel arvestama," sõnas de la Fuente.

Portugal kohtub kaheksandikfinaalis Hispaaniaga esmaspäeval Eesti aja järgi kell 22.00.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

MM-i tänased mängud
21.50
ETV
1/8-finaal
Portugal - Hispaania
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

14:26

Ronaldo kinnitas: tänavune MM jääb tema viimaseks

13:50

Euroopa jalgpalliliit: FIFA Baloguni otsus seab mängu aususe kahtluse alla

11:58

MM-il puhkes taas vaidlus rassistlike stereotüüpide üle

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

09:24

Mehhiko peatreener Javier Aguirre lahkub ametist

08:48

Neymar kinnitas Brasiilia koondisekarjääri lõppu

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

15:45

Kostjuk jõudis esimest korda Wimbledoni veerandfinaali

15:17

2027. aasta laskespordi EM viiakse Tallinnast Granadasse

14:55

Juga lõpetas rallikrossi EM-etapi kolmandana ja säilitas sarja liidrikoha

14:26

Ronaldo kinnitas: tänavune MM jääb tema viimaseks

13:50

Euroopa jalgpalliliit: FIFA Baloguni otsus seab mängu aususe kahtluse alla

13:12

Mercedes võttis Antonelli tehnilise rikke eest vastutuse

12:54

Eesti meistrid petangi üksikmängus on Angelika Tauk ja Aimar Poom

12:41

Paul Keres: Kriisa puhul ei tähenda FBI vahistamine veel, et ta on süüdi

11:58

MM-il puhkes taas vaidlus rassistlike stereotüüpide üle

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo