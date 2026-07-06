Ronaldo kinnitas: tänavune MM jääb tema viimaseks

41-aastane Ronaldo osaleb oma kuuendatel MM-il. Alagrupiturniiril sai temast esimene jalgpallur, kes on löönud värava kuuel erineval MM turniiril.

"See on minu viimane MM, aga loodan, et homme ei ole minu viimane mäng," ütles Ronaldo mängueelsel pressikonverentsil.

Portugali koondise kapten sõnas, et lahkub rahvusvahelisest jalgpallist puhta südametunnistusega, sest on andnud jalgpallile kõik. Tema sõnul ei sõltu tema pärand sellest, kas ta suudab maailmameistritiitli võita.

"Ma ei saa rohkem ega vähem Cristiano, kui võidan maailmameistrivõistlused. Mul ei puudu elus midagi," ütles ta.

Ronaldo sõnul on tänavune MM olnud tema jaoks emotsionaalselt kõige meeldejäävam turniir. Ta tõi esile fännide kirgliku toetuse ning ütles, et on kogu turniiri väga nautinud.

Enne Portugali ja Hispaania kohtumist kiitis Ronaldot ka Hispaania peatreener Luis de la Fuente.

"Olen Cristiano fänn. Ta on eeskujuks oma ambitsioonikuse, iseloomu ja tööeetikaga. Peame tema kvaliteeti kogu kohtumise vältel arvestama," sõnas de la Fuente.

Portugal kohtub kaheksandikfinaalis Hispaaniaga esmaspäeval Eesti aja järgi kell 22.00.