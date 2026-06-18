Neuer jätab pärast MM-i Saksamaa koondisega lõplikult hüvasti

Saksamaa legendaarne väravavaht Manuel Neuer lõpetab pärast käimasolevaid maailmameistrivõistlusi taas koondisekarjääri. 40-aastane puurilukk naasis koondisesse vaid MM-i jaoks ning kinnitas nüüd, et see jääb tema viimaseks turniiriks.

2014. aasta maailmameister oli koondisekarjääri lõpetanud pärast 2024. aasta koduseid Euroopa meistrivõistlusi, kuid teenis tugeva hooaja järel Bayern München ridades üllatuslikult kutse tagasi Julian Nagelsmanni juhendatavasse Saksamaa koondisesse.

"Minu jaoks on selge, et see on minu viimane turniir. Ma ei plaani kahe aasta pärast järgmisel EM-il enam mängida," ütles Neuer pressikonverentsil. Ta lisas, et ei soovi keskenduda hüvastijätule, vaid tahab keskenduda eesootavatele kohtumistele.

Neuer alustab Saksamaa väravas ka laupäevases alagrupimängus Elevandiluuranniku vastu. Võidu korral kindlustaks Saksamaa koha kaheksandikfinaalis juba enne alagrupi viimast vooru.

Saksamaa soovib tänavusel MM-il seljataha jätta kaks eelmist pettumust, sest nii 2018. kui ka 2022. aasta maailmameistrivõistlustel langeti konkurentsist juba alagrupiturniiril.

Neuer mängib oma viiendal järjestikusel MM-finaalturniiril. Kui Saksamaa kroonitaks maailmameistriks, saaks temast esimene Saksamaa mängija, kes on võitnud maailmameistritiitli kahel korral. Väravavaht rõhutas siiski, et on juba ainuüksi võimaluse eest veel kord MM-il mängida tänulik.